Frau an S-Bahnhof überfallen: Hamburger Fall bei „Aktenzeichen XY”

Nach einem Überfall auf eine junge Frau in Hamburg-Stellingen vor zwei Jahren sucht die ZDF-Fahndungsshow „Aktenzeichen XY” neue Hinweise zum Täter. Wer kann helfen?

In der kommenden Ausgabe von „Aktenzeichen XY … ungelöst“ sollen Hinweise bezüglich eines gewaltvollen versuchten Raubs in Hamburg gesammelt werden. Wie die Pressestelle der Sendung mitteilt, wird der Hamburger Fall von Dezember 2024 in der Sendung am Mittwoch neu aufgerollt.

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Damals wurde eine 24-Jährige nachts auf dem Heimweg von der S-Bahn in Hamburg-Stellingen von einem unbekannten Mann mehrfach geschlagen. Der Täter durchsuchte die am Boden liegende Frau daraufhin auf Wertgegenstände, musste jedoch ohne Beute flüchten. Zuhause verständigte die Frau die Polizei. Mit Hilfe der Zuschauerschaft soll nun der Täter ausfindig gemacht werden.

Zuschauer, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040-4286-50 zu melden. (dpa/mp)