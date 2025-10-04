Es gehört zu Hamburg wie Michel, Reeperbahn und Alsterschwäne: Auf ihr Franzbrötchen lassen die Hamburger nichts kommen! Das Gebäck gibt es mittlerweile in den verschiedensten Varianten. Und, wie der Name erahnen lässt, hat sein Ursprung auch etwas mit den Franzosen zu tun. Zum Franzbrötchentag am 4. Oktober hat die MOPO „Die Pâtisserie“ in Ottensen besucht: Welche Rolle spielt das Franzbrötchen eigentlich in Frankreich? Und wie bewerten die Franzosen das Plundergebäck aus Hamburgs Bäckerei-Ketten? Konditorin Merve Colak hat den großen Geschmackstest gemacht – lesen Sie hier, welche Franzbrötchen sie nicht empfehlen kann und welches ihr absoluter Favorit ist.





