mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Konditorin Merve Colak (25, l.) und Pierre Ouvrard (55), Inhaber von „Die Pâtisserie“ in Ottensen

Konditorin Merve Colak (25, l.) und Pierre Ouvrard (55), Inhaber von „Die Pâtisserie“ in Ottensen Foto: Marius Röer

  • Ottensen

paidFranzbrötchen-Test: Bei welcher Hamburger Kette schmeckt’s am besten?

kommentar icon
arrow down

Es gehört zu Hamburg wie Michel, Reeperbahn und Alsterschwäne: Auf ihr Franzbrötchen lassen die Hamburger nichts kommen! Das Gebäck gibt es mittlerweile in den verschiedensten Varianten. Und, wie der Name erahnen lässt, hat sein Ursprung auch etwas mit den Franzosen zu tun. Zum Franzbrötchentag am 4. Oktober hat die MOPO „Die Pâtisserie“ in Ottensen besucht: Welche Rolle spielt das Franzbrötchen eigentlich in Frankreich? Und wie bewerten die Franzosen das Plundergebäck aus Hamburgs Bäckerei-Ketten? Konditorin Merve Colak hat den großen Geschmackstest gemacht – lesen Sie hier, welche Franzbrötchen sie nicht empfehlen kann und welches ihr absoluter Favorit ist.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test