Franzbrötchen? Gern mit etwas Butter!

Cansu Özdemir (36) war jahrelang Mitglied der Linksfraktion in der Bürgerschaft, ab 2015 auch als Fraktionschefin. Dieses Jahr wurde sie – etwas unverhofft – in den Bundestag gewählt. Die MOPO sprach mit der Neu-Berlinerin und stellte ihr acht Fragen.

1. Einen Tag Bürgermeisterin von Hamburg – was wäre Ihre erste Amtshandlung? Die Mieten in Hamburg steigen seit Jahren und fressen einen Großteil des Einkommens. Deshalb würde ich als erste Amtshandlung den Bau von bezahlbaren Wohnungen ankurbeln!

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Ich liebe den Wittenbergener Strand. Im Sand sitzen und die Pötte beobachten. Am besten bei windigem Wetter. Als gebürtige Hamburgerin habe ich eine große Liebe für das Meer.

3. Welchen schrecklichen Ort sollten wir lieber an Berlin abgeben? Den kurzen Olaf, auch bekannt als Elbtower. Ein hässliches, teures und unnötiges Gebäude. Den hat er beim Weggang nach Berlin vergessen.

4. Ihr Lieblingshamburger? Udo Lindenberg. Er ist ein guter Musiker und sein Engagement gegen rechts ist wichtig! Sein Hit „Komet“ mit Apache gehört zu meinen Lieblingsliedern.

5. Drei Dinge, die Sie glücklich machen? Sommer, Sonne und Meer

6. Und welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt? Ein gutes, ein wirklich gutes Franzbrötchen ist einfach unverzichtbar! Ganz oft gibt es Streit um die Frage, ob pur, mit Nutella oder Butter. Für mich am liebsten mit etwas Butter. Mit Gerichten, die als Zutat Aal beinhalten, kann man mich jagen.

7. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Über die Grimassen meines Sohnes

8. Und welcher Ihrer Charakterzüge nervt Sie selbst etwas? Ich muss einfach immer alles durchplanen und werde nervös, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Etwas mehr Spontanität würde mir guttun.