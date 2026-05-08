Fraktionschefs reinigen Stolpersteine vor Hamburger Rathaus

Gemeinsam gegen das Vergessen: Hamburger Fraktionschefs putzen 21 Stolpersteine – und setzen damit ein Zeichen am Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus.

Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen, CDU und Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft haben zum 81. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus die Stolpersteine vor dem Rathaus gereinigt. Das in den 1990er Jahren begonnene Stolperstein-Projekt des Künstlers Gunter Demnig gilt als weltweit größtes dezentrales Mahnmal gegen Nationalsozialismus und Faschismus. In ganz Europa sind inzwischen Zehntausende Stolpersteine verlegt, in Hamburg etwa 7500, heißt es auf der Homepage des Erinnerungsprojekts „Stolpersteine in Hamburg“.

Bedeutung der Stolpersteine

Vor dem Rathaus sind in Erinnerung an die von den Nationalsozialisten ermordeten Bürgerschaftsabgeordneten 21 Stolpersteine in den Boden eingelassen. Sie wurden von den Fraktionschefs Dirk Kienscherf (SPD), Dennis Thering (CDU), Sina Imhof (Grüne) und David Stoop (Linke) gereinigt. Am Nachmittag und Abend waren noch ein Befreiungsfest und eine Gedenkveranstaltung von Omas gegen rechts geplant.

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Der 8. Mai 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, die bedingungslose Kapitulation Deutschlands und die Befreiung zahlloser Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft. Das Datum steht auch für den Aufbruch Deutschlands in die heutige freiheitlich-demokratische Grundordnung. (dpa/mp)