Foto aufgetaucht! Gar nicht glamourös – so lebt Udo Lindenberg im „Atlantic“

Privater Einblick: Rotes Ledersofa, schwarzer Tisch mit Glasplatte, Spiegel an der Decke – so sieht es im Hotelzimmer von Udo Lindenberg im „Atlantic“ aus. Das „Rocknpopmuseum“ in Gronau hat das Foto des Raumes gepostet. Und nicht nur das: Das Team hat das Interieur von Udos „Panikzentrale“ eigenhändig in Hamburg abgebaut – um es ab Juni auszustellen. „Udo L. wohnt im Hotel – exklusive Einblicke in meine Panikzentrale“, heißt die Schau.

Ein fleckiger Teppichboden, Kabel-Chaos, sein eigenes Konterfei an der Wand: Glamourös sieht es nicht aus, in Udo Lindenbergs „Panikzentrale“ im Hotel „Atlantic“. Doch Fans werden begeistert sein über diesen privaten Einblick. Das „Rocknpopmuseum“ in Gronau, Lindenbergs Geburtsstadt, eröffnet im Juni eine Sonderausstellung über den Panikrocker. Eines der Highlights soll das originale Atelier des Musikers aus dem Luxus-Hotel „Atlantic“ an der Alster sein.

Dieses Foto von Udo Lindenbergs Hotelzimmer postete das Museum: „Jahrzehntelang Rückzugsort, Atelier und Denkfabrik“. Screenshot Instagram Dieses Foto von Udo Lindenbergs Hotelzimmer postete das Museum: „Jahrzehntelang Rückzugsort, Atelier und Denkfabrik“.

Museum stellt Udo Lindenbergs originales Hotelzimmer aus dem „Atlantic“ aus

Das Museum postete auf Instagram ein Bild des Zimmers, schrieb dazu: „Jahrzehntelang Rückzugsort, Atelier und Denkfabrik: Udo Lindenbergs echtes Hotelzimmer aus dem Hotel Atlantic – ab Juni bei uns“. Auch Udo Lindenberg selbst postete das Bild. Zusätzlich zeigte das Museum ein Foto von mehreren großen Fahrzeugen, die vor dem Hoteleingang stehen – offenbar um Lindenbergs Möbel abzuholen und nach Gronau zu bringen.

113 Zimmer und Suiten des „Atlantic“ werden derzeit nach und nach komplett modernisiert. Auch Lindenbergs Atelier soll darunter sein – sein Schlafzimmer nicht. Einiges an ausrangiertem Mobiliar lässt das Luxus-Hotel verkaufen.

Das könnte Sie auch interessieren: Udo Lindenberg zu Carlo von Tiedemann: „Wir sehen uns wieder – hinterm Horizont“

Auf eine Nachfrage der MOPO heißt es aber nur: „Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass wir Fragen zu unseren Gästen aus Gründen des Datenschutzes generell nicht beantworten.“