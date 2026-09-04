Ein Formel-1-Auto für weniger als einen Porsche 911? Ein Hamburger Sportwagenhändler bietet derzeit einen BMW-Sauber für knapp 80.000 Euro an. Der sieht täuschend echt aus – doch für die Rennstrecke ist er ungeeignet.

Benjamin David neben dem BMW-Sauber-Showcar in seinem Hamburger Showroom. Der nicht fahrfähige Formel-1-Bolide wird für 79.990 Euro angeboten. David Finest Sports Cars

Bei David Finest Sports Cars in Wandsbek steht derzeit ein echter Hingucker: flach, riesige Flügel, Slickreifen und die weiß-blaue BMW-Motorsport-Lackierung. Für 79.990 Euro wird dort ein BMW-Sauber-Showcar angeboten. Der entscheidende Haken: Motor und Getriebe fehlen. Das Fahrzeug war nie für Renneinsätze gedacht, sondern als Show- und Präsentationsfahrzeug.

Das Auto stammt laut Händler aus der Anfangszeit des BMW-Sauber-Teams. BMW übernahm Sauber 2005. In der Saison 2006 ging das neue Werksteam mit dem BMW Sauber F1.06 an den Start. Gefahren wurde der Wagen von Jacques Villeneuve, Weltmeister von 1997, und dem Deutschen Nick Heidfeld.

2007 hatte auch der spätere Weltmeister Sebastian Vettel sein Formel-1-Debüt auf dem weiterentwickelten Rennwagen. Das Hamburger Showcar ist optisch an diese Übergangsphase angelehnt.

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BMW-Sauber stand schon in Berlin und Frankfurt

BMW ließ nach Angaben des Vorbesitzers damals mehrere solcher Fahrzeuge für Roadshows, Autohäuser und Veranstaltungen bauen. Eine lückenlose Historie gibt es nicht mehr. Bekannt sei aber, dass das Auto unter anderem in der Klassikstadt in Frankfurt (Main), der Classic Remise in Berlin und bei Veranstaltungen am Nürburgring ausgestellt wurde. Nach Hamburg kam es über einen Kunden des Händlers. „Wir haben einen guten Kunden, der solche Fahrzeuge in seiner Sammlung hat“, heißt es auf MOPO-Anfrage.

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Sportlich blieb BMW Sauber 2006 ohne Sieg, schaffte in seiner Debütsaison aber zwei Podestplätze: Nick Heidfeld wurde in Ungarn Dritter, Robert Kubica in Monza ebenfalls. David Finest Sports Cars Petronas, Credit Suisse und Intel gehörten 2006 zu den wichtigsten BMW-Sauber-Partnern, später kam Dell hinzu. David Finest Sport Cars Das F1.06-Lenkrad war eine Schaltzentrale mit mindestens 15 Funktionen – unter anderem für Funk, Trinksystem, Motor und Differenzial. David Finest Sports Cars BMW Sauber beendete seine Debütsaison 2006 als WM-Fünfter. Ein Jahr später wurde das Team offiziell Zweiter – nach dem Ausschluss von McLaren. David Finest Sports Cars

Wie viel Formel 1 steckt wirklich drin?

Optisch kommt das Showcar den damaligen Rennwagen sehr nahe. Technisch sieht es anders aus: Antriebstechnik fehlt komplett. Bei einzelnen Karosserieteilen, etwa der Motorabdeckung, sei es möglich, dass Originalteile oder Bauteile aus derselben Fertigung wie bei den Rennwagen verwendet wurden. Sicher belegen lässt sich das jedoch nicht. Auch die Slicks dürften spezielle Showcar-Reifen sein.

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Interessenten gibt es trotzdem bereits. Als Käufer kommen laut Händler vor allem Museen und Sammler infrage – oder Autoliebhaber, die sich einen Formel-1-Wagen als spektakuläres Ausstellungsstück in die Garage stellen wollen.

Michael Schumacher im Ferrari und Nick Heidfeld im BMW Sauber beim China-GP 2006. Bei Schumachers zunächst letztem Formel-1-Rennen wenige Wochen später trug BMW Sauber „Danke Michael“ auf dem Heckflügel. picture-alliance/ dpa | Michael_Reynolds

F1-Showcar aus Hamburg ging bis nach Ghana

Wie international der Markt dafür ist, hat Benjamin David erst vor wenigen Wochen erlebt. Ein anderes Formel-1-Showcar des Teams Marussia verkaufte er nach eigenen Angaben nach Ghana. Dort soll es bald im Despite Automobile Museum in Accra stehen, das sich als erstes Automuseum des Landes bezeichnet.

Wer sich dagegen einen echten ehemaligen Formel-1-Rennwagen in die Garage stellen möchte, muss erheblich tiefer in die Tasche greifen. David Finest Sports Cars beziffert die Größenordnung – abhängig von Team, Fahrer und Rennhistorie – auf etwa 1,5 bis mehr als 15 Millionen Euro. Eine allgemeingültige Marktpreisspanne lässt sich allerdings kaum angeben, weil originale F1-Fahrzeuge selten angeboten werden und ihre Historie den Wert entscheidend beeinflusst.

Dieses Marussia-Showcar verkaufte Benjamin David vor wenigen Wochen nach Ghana. Dort steht der Formel-1-Bolide nun im Despite Automobile Museum in Accra. David Finest Sports Cars

Benjamin David, Geschäftsführer von David Finest Sports Cars, hätte bei freier Auswahl übrigens einen ganz anderen Wagen im Blick: den Ferrari F2004 von Michael Schumacher. Mit diesem Modell holte Schumacher 2004 seinen siebten und letzten WM-Titel. Sein V10 leistete laut Ferrari mehr als 865 PS; Ferrari bezeichnet den F2004 als erfolgreichsten Formel-1-Einsitzer der eigenen Geschichte.