Viele Hamburger dürften sich über die ungewöhnlichen Flugmanöver gewundert haben. Hinter dem Kreisen über der Stadt steckte ein Spezialauftrag.

Die Flugroute der Maschine der FCS konnte auf FlightRadar24 bestaunt werden. FlightRadar und picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Ein Flugzeug hat am späten Mittwochnachmittag über Hamburg immer wieder Kreise und auffällige Schleifen gedreht. Was nach einem ungewöhnlichen Flug aussah, hatte einen technischen Grund: Die Maschine der Flight Calibration Services GmbH (FCS) war im Einsatz, um Navigationsanlagen am Flugplatz auf dem Airbus-Gelände in Finkenwerder zu überprüfen.

Die FCS ist auf sogenannte Flugvermessungen spezialisiert. Das Unternehmen überprüft unter anderem Instrumentenlandesysteme, mit denen Flugzeuge auch bei sehr schlechter Sicht sicher zur Landebahn geführt werden können. Die Anlagen senden Signale, die den Piloten beziehungsweise den Autopiloten den richtigen Landekurs und den Anflugwinkel vorgeben.

Warum fliegt das Flugzeug Kreise über Hamburg?

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Für die Messungen fliegt die Maschine festgelegte Muster ab. Dabei wird überprüft, ob die Signale der Navigationsanlagen in unterschiedlichen Entfernungen und Anflugrichtungen korrekt ankommen. Deshalb sind auf der Flugspur über Hamburg zahlreiche Kreisbögen und Schleifen auf FlightRadar24 zu sehen.

An Bord sind dabei drei Personen: zwei Piloten und ein Messingenieur. „Wir setzen für solche Einsätze zwei speziell ausgerüstete Beechcraft King Air 350 ein. Die Messsysteme analysieren die Signale während des Fluges in Echtzeit“, sagt Thomas Wede, Chief Operations Officer bei FCS, der MOPO.

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Nach Wartung muss neu vermessen werden

Solche Messflüge sind fester Bestandteil der Flugsicherheit. Jede Landebahn muss alle sechs Monate überprüft und bei Bedarf neu kalibriert werden. Lediglich bei einer der vier Landebahnen am Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel ist eine solche regelmäßige Vermessung technisch nicht möglich.

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Zusätzliche Messflüge werden nötig, wenn an den Navigationsanlagen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. So war es auch diesmal in Finkenwerder: Nach den Arbeiten am System musste überprüft werden, ob die Signale weiterhin exakt den vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen.

Gesperrte Landebahn sorgt für abendlichen Flugeinsatz

Dabei ist die Situation in Finkenwerder besonders anspruchsvoll, weiß Wede, der selbst noch als Pilot für FSC aktiv ist: „Zwischen der Landebahn und dem Anflugbereich liegt die Elbe. Bei Anflügen aus westlicher Richtung müssen wir deshalb auch den Schiffsverkehr im Blick behalten. Fährt ein großes Containerschiff ein, müssen wir warten.“