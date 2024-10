Bundesweite Störung bei Flugsicherung – auch Hamburg betroffen

Eine Störung bei der Deutschen Flugsicherung hat zu Problemen im gesamten deutschen Luftraum geführt. Wegen der inzwischen behobenen Störung sei es bundesweit zu Verspätungen in unterschiedlicher Ausprägung gekommen, so die Flugsicherung. Auch in Hamburg wurden Flüge gestrichen.

Durch die Störung sei es insbesondere zum Ausfall von Flugplandaten und Wetterdaten gekommen, so die Behörde. Weiter hieß es: „Die Störung wurde behoben, seit 10.25 Uhr laufen die Systeme wieder.“ Die während der Störung verloren gegangenen Daten müssten aber nachgepflegt werden.

Weitere Auswirkungen in Hamburg noch unklar

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt kam es zu vielen Ausfällen: Es gebe „erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfälle“, hieß es auf der Internetseite des Flughafenbetreibers Fraport. Das Unternehmen sprach von rund 70 Annullierungen. „Wir rechnen nicht mit viel mehr Ausfällen, weil die Probleme behoben sind“, sagte ein Sprecher. Die Auswirkungen hielten sich demnach in Grenzen.

Auch in Hamburg mussten sechs Ankünfte und sechs Abflüge gestrichen werden: Letztere sollten auch nach Frankfurt, München, Stuttgart und Zürich gehen. „Ob noch weitere Streichungen hinzukommen werden, können wir zurzeit noch nicht sagen“, teilte Sprecherin Janet Niemeyer der MOPO mit.

Ein Sprecher der Lufthansa sagte, es gebe vereinzelte Flugstreichungen und Verspätungen. Langstreckenflüge seien nicht betroffen. Es könne am Freitag noch zu Auswirkungen im Netz kommen.

Fluggästen werde empfohlen, den Flugstatus regelmäßig auf den Internetseiten der jeweiligen Fluggesellschaften zu prüfen, riet der Flughafenbetreiber. (dpa/mp)