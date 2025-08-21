Fluglärm viel schlimmer als sonst: Das ist der Grund

Über Hamburgs Osten gibt es am Donnerstag überraschend viel Fluglärm. In einem ungewöhnlich hohen Takt sieht man dort Flugzeuge am Himmel. Der Hamburger Flughafen erklärt den Grund und wie lange der Lärm noch anhalten soll.

Über Alsterdorf, dem Stadtpark und den Stadtteilen östlich der Alster wie etwa Barmbek und Eilbek ist es momentan besonders laut – im Minutentakt fliegen Flugzeuge über das Gebiet. Grund dafür ist die kurzfristige Sperrung einer Start- und Landebahn am Hamburger Flughafen, wie der Airport auf seiner Webseite mitteilt.

Grund für Fluglärm: Landebahn gesperrt

Die Start- und Landebahn 05/23, die zwischen Niendorf und Langenhorn verläuft, ist am Donnerstag von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Alle An- und Abflüge finden deshalb über die Start- und Landebahn 15/33 statt. Diese Bahn verläuft zwischen Norderstedt und Alsterdorf. Die kurzfristige Tagessperrung dient regelmäßigen Kontrollen und Arbeiten an der elektrischen Infrastruktur.

Die Landebahn 05/23 war bereits vom 7. bis 21. Mai 2025 gesperrt. Auch in diesem Zeitraum liefen alle Starts und Landungen über Norderstedt und Alsterdorf und sorgten dort für ordentlich Fluglärm. (mp)