Der Flughafen Hamburg saniert seine Startbahnen. Einige Stadtteile werden dadurch stärker von Fluglärm betroffen.

Eine Maschine landet auf dem Flughafen Hamburg, während die zweite Start- und Landebahn für Erneuerungsarbeiten gesperrt ist. Christian Charisius/dpa

Eine der beiden Start- und Landebahnen des Hamburger Flughafens wird in den nächsten zwei Wochen gewartet und saniert. Der andere Runway ist im September dran. Das hat Auswirkungen auf den Fluglärm in mehreren Stadtteilen.

Ab Mittwoch fliegen alle Flugzeuge über Alsterdorf und Norderstedt (Kreis Segeberg), wie der Flughafen bekannt gab. Die Startbahn, die in dieser Zeit genutzt wird, werde erst nach den Sommerferien gewartet, voraussichtlich vom 9. bis 23. September. Dann werden Niendorf und Langenhorn stärker von Fluglärm betroffen sein.

Sicherheit des Flugbetriebs

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„Regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind unverzichtbar, um den sicheren Flugbetrieb dauerhaft zu gewährleisten“, erklärte der Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport, Martin Borstelmann. Es würden Gummiablagerungen an den Landepunkten entfernt, die Sielleitungen gereinigt und die Markierungen erneuert.

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Außerdem würden die elektrischen Anlagen inklusive der Startbahnbefeuerung überprüft. Für diese Maßnahmen müsse die jeweilige Start- und Landebahn zeitweise stillgelegt werden.

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Weitere tageweise Sperrungen möglich

Weil die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) inzwischen kürzere Prüfungsintervalle vorschreibt, müssen die Start- und Landebahnen tageweise zu weiteren Terminen gesperrt werden. Diese würden kurzfristig beschlossen und bekannt gegeben, hieß es. (dpa/mp)