Die Sommerferien enden und am Hamburger Flughafen steht die Zahl des Sommers fest: 2,3 Millionen – so viele Passagiere reisten in Hamburg an und ab.

An einigen Tagen herrschte in den Terminals Hochbetrieb. Hamburg Airport blickt auf einen sehr besuchsstarken Sommer zurück. (Archivbild) Hamburg Airport / Oliver Sorg

Am Donnerstag enden in Hamburg die Ferien und die Schule beginnt wieder. Für den Hamburger Flughafen geht damit ein reisestarker Sommer zu Ende: Rund 2,3 Millionen Passagiere sind während der Hamburger und Schleswig-Holsteinischen Schulferien in Hamburg an- und abgereist.

Der verkehrsreichste Tag des Jahres war bislang Freitag, der 24. Juli, mit rund 55.000 Passagieren. Ob dieser Rekord bis zum Jahresende hält, ist allerdings noch offen: Auch die Herbstferien zählen zu den reisestärksten Wochen des Jahres.

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„Über 2,3 Millionen Passagiere in den Sommerferien – diese Zahl zeigt eindrucksvoll, wie groß die Reiselust im Norden ist und welche zentrale Rolle Hamburg Airport für Hamburg und Schleswig-Holstein spielt“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.

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Der Sommerreiseverkehr sei stabil und verlässlich gelaufen. „Das ist eine starke Leistung aller Partner am Standort – von Airlines und Handling über Sicherheitskontrolle bis zu unseren Teams in den Terminals und auf dem Vorfeld.“