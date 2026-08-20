Hamburg
Flughafen Hamburg: So viele Reisende gab es in den Sommerferien – das war der Rekordtag
Die Sommerferien enden und am Hamburger Flughafen steht die Zahl des Sommers fest: 2,3 Millionen – so viele Passagiere reisten in Hamburg an und ab.
Am Donnerstag enden in Hamburg die Ferien und die Schule beginnt wieder. Für den Hamburger Flughafen geht damit ein reisestarker Sommer zu Ende: Rund 2,3 Millionen Passagiere sind während der Hamburger und Schleswig-Holsteinischen Schulferien in Hamburg an- und abgereist.
Der verkehrsreichste Tag des Jahres war bislang Freitag, der 24. Juli, mit rund 55.000 Passagieren. Ob dieser Rekord bis zum Jahresende hält, ist allerdings noch offen: Auch die Herbstferien zählen zu den reisestärksten Wochen des Jahres.
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„Über 2,3 Millionen Passagiere in den Sommerferien – diese Zahl zeigt eindrucksvoll, wie groß die Reiselust im Norden ist und welche zentrale Rolle Hamburg Airport für Hamburg und Schleswig-Holstein spielt“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.
Der Sommerreiseverkehr sei stabil und verlässlich gelaufen. „Das ist eine starke Leistung aller Partner am Standort – von Airlines und Handling über Sicherheitskontrolle bis zu unseren Teams in den Terminals und auf dem Vorfeld.“
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