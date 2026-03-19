Flughafen Hamburg ruft den Sommer aus: Neue Airline, neue Verbindungen

Am Hamburger Flughafen startet der Sommerflugplan – mit neuen Zielen, zusätzlichen Verbindungen und einer neuen Airline. Für Reisende gibt es deutlich mehr Auswahl in alle Richtungen.

Mit Beginn des Sommerflugplans Ende März bauen zahlreiche Fluggesellschaften ihr Angebot ab Hamburg aus. Insgesamt werden rund 120 Direktziele weltweit von etwa 55 Airlines angesteuert. Neu dabei ist unter anderem Royal Jordanian, die künftig eine Interkontinentalverbindung in die jordanische Hauptstadt Amman anbietet.

Beliebte Strecke kehrt zurück: Condor fliegt vom Flughafen Hamburg nach Kalamata

Auch bei den Urlaubszielen gibt es am Flughafen Hamburg Zuwachs: easyJet fliegt erstmals nach Marrakesch, Wizz Air nimmt Podgorica ins Programm und AJet startet Verbindungen nach Bodrum. Zudem kehren beliebte Strecken zurück – etwa mit Condor nach Kalamata in Griechenland oder mit Corendon nach Hurghada in Ägypten. TAP Air Portugal baut außerdem die Flüge nach Lissabon deutlich aus.

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Richtung Norden wird das Angebot ebenfalls erweitert. Norwegian startet neue Verbindungen nach Stockholm, während Scandinavian Airlines (SAS) wieder Flüge nach Oslo anbietet. Auch airBaltic ergänzt das Streckennetz mit einer neuen Route nach Tallinn.

Der neue Sommerflugplan gilt bis Ende Oktober. (rei)