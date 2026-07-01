Neuigkeiten vom Hamburger Flughafen: Ab sofort gibt es neue Nonstop-Flüge – wohin es geht und wie viel es kostet.

Die türkische Fluggesellschaft AJet fliegt ab sofort direkt von Hamburg an die türkische Ägäis. (Symbolbild) IMAGO/Sven Severing

Der Flughafen Hamburg hat heute neue Direktverbindungen verkündet. Ab jetzt fliegt die Airline Ajet zweimal pro Woche nonstop nach Bodrum an der türkischen Ägäis.

Nach rund dreieinhalb Stunden Flugzeit landet der Flieger am Urlaubsziel. Ticket-Preis: etwa 160 Euro für Hin- und Rückflug.

Nicht nur ans Mittelmeer: Auch flott in die Alpen

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Zum Start der Urlaubssaison verbinden die neuen Flugangebote des Hamburger Flughafens den Norden nicht nur mit dem Mittelmeer, sondern nun auch mit Südtirol und Kärnten.

Die Fluggesellschaft SkyAlps erweitert ihr Angebot und fliegt ab jetzt häufiger nach Bozen in Südtirol. Für Flüge hin und zurück beginnen die Preise bei etwa 200 Euro. Ab Mitte Dezember geht es neuerdings auch nach Klagenfurt. In die Landeshauptstadt von Kärnten kommt man schon für 145 Euro. (js)