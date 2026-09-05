Zwei Wochen lang starten und landen alle Flüge über Niendorf und Langenhorn. Auch für die Monate danach gibt es eine Ankündigung.

Eine Maschine landet auf dem Flughafen Hamburg, während die zweite Start- und Landebahn für Erneuerungsarbeiten gesperrt ist. Christian Charisius/dpa

Tausende Flüge hinterlassen ihre Spuren: Wegen jährlicher Wartungsarbeiten wird die Start- und Landebahn Norderstedt/Alsterdorf des Hamburger Flughafens vom 9. bis 23. September gesperrt.

In dieser Zeit starten und landen alle Flüge über Niendorf und Langenhorn, wie der Airport mitteilte. „Das Jahr über sind zudem kurzfristige Tagessperrungen in unregelmäßigen Abständen erforderlich.“

Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der anderen Start- und Landebahn (Niendorf/Langenhorn) fanden bereits im Juni statt. In dieser Zeit lief der gesamte Flugverkehr über Norderstedt und Alsterdorf. (dpa/mp)