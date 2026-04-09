Flughafen Hamburg macht deutlich mehr Gewinn pro Passagier

Seit der Coronapandemie erholt sich der Flughafen Hamburg stetig. Doch das Wachstum der Passagierzahl ist ins Stocken geraten.

Der Airport hat im Geschäftsjahr 2025 seinen Gewinn gesteigert, während die Zahl der Passagiere stagnierte. Der Gewinn kletterte von 20,4 Millionen Euro auf 30,1 Millionen, wie der Flughafen bekannt gab.

Es wurden 14,8 Millionen Reisende gezählt, so viele wie im Jahr 2024. Damit liegt die Passagierzahl weiterhin deutlich unter dem Niveau von 2019, als 17,3 Millionen Menschen in Hamburg abflogen oder landeten. Im Jahr 2024 war die Zahl noch um neun Prozent gestiegen.

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„Wir wachsen weiter solide, aber nicht über unsere Verhältnisse. Das Ergebnis 2025 zeigt, dass sich unsere wirtschaftliche Entwicklung stabilisiert hat“, sagte der Geschäftsführer der Flughafen Hamburg GmbH, Christian Kunsch. Nach seinen Worten braucht der Airport die Mittel, um die Infrastruktur zu verbessern.

Investitionen in Gepäckförderanlage und Sanitäranlagen

Im laufenden Geschäftsjahr will der Flughafen rund 70 Millionen Euro investieren. Die Gepäckförderanlage soll bis 2029 für rund 90 Millionen Euro modernisiert und die Stromversorgung bis 2028 für 38 Millionen Euro ausgebaut werden. Geplant ist ferner die weitere Erneuerung der Sanitäranlagen und die Umgestaltung der Sitzbereiche im Food-Court der Airport Plaza. Außerdem sollen zusätzliche Parkplätze in der Nähe der Terminals entstehen.

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Die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Flughäfen insgesamt hinke im internationalen Vergleich weiter hinterher, sagte Kunsch. Als Hauptgründe nannte der Geschäftsführer den schwachen innerdeutschen Verkehr und die hohen staatlichen Standortkosten. Zusammen mit der geopolitischen Lage schafften diese Faktoren ein schwieriges Marktumfeld.

Flughafen Hamburg ist 115 Jahre alt

Hamburg Airport ist den Angaben zufolge fünftgrößter Flughafen in Deutschland und verbindet rund 120 Direktziele. „Unser Ziel ist es, Hamburg zuverlässig mit den wichtigsten Drehkreuzen Europas zu verbinden und damit weltweite Reisemöglichkeiten zu eröffnen“, sagte Geschäftsführerin Berit Schmitz. Im sogenannten Connectivity-Ranking des internationalen Verbandes der Flughafenbetreiber ACI (Airports Council International) belege Hamburg von den 476 europäischen Flughäfen den 21. Platz.

Der Flughafen wurde 1911 gegründet. Vor 100 Jahren, im April 1926 nahm die damalige Fluggesellschaft „Luft Hansa“ Hamburg in den Flugplan auf. Seit 2016 trägt der Flughafen den Namenszusatz „Hamburg Airport Helmut Schmidt“. Im Jahr zuvor war der 1918 geborene ehemalige Bundeskanzler und SPD-Politiker gestorben. Die Betreibergesellschaft des Airports gehört mehrheitlich der Stadt Hamburg und zu 49 Prozent dem Flughafeninvestor AviAlliance aus Düsseldorf. (dpa/mp)