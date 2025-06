Flug ins All und Millionen Steine: Das kann die neue Lego-Welt im Westfield

Hamburg bekommt eine neue Attraktion für Familien: Am Freitag, 13. Juni, eröffnet in der HafenCity das erste Lego Discovery Centre in Deutschland. Auf 3000 Quadratmetern bietet die Indoor-Erlebniswelt im Westfield-Center zwölf interaktive Bereiche. Dort können Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren bauen, forschen und spielen.

Unter anderem gibt es einen virtuellen Flug ins All mit selbstgebauten Lego-Raumschiffen, die eingescannt und digitalisiert werden. Mit eigenen Lego-Autos können die Besucher Crash-Tests machen. Die „Mini World“ zeigt das Rathaus, die Elbphilharmonie und andere Hamburger Wahrzeichen in Miniaturform, gebaut aus 1,3 Millionen Steinchen.

Laserlabyrinth und 4D-Kino

Toben können die Kleinen in der „Action Zone“ mit Hindernisparcours und Laserlabyrinth. Im 4D-Kino sollen Wind, Regen und andere Effekte (als „vierte Dimension“) die Zuschauer besonders lebensnah in den Film eintauchen lassen. Das neue Zentrum im Westfield Überseequartier will nicht nur unterhalten, sondern auch Kreativität und Teamgeist fördern.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr, Tickets kosten 23,50 Euro pro Person und sind nur online buchbar. Später im Jahr folgen „After-Work“-Abende für erwachsene Lego-Fans. (mp)