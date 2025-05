Keine Container, keine leerstehenden Gewerbeflächen oder Büros: Am Gleisdreieck in Billwerder lebten Geflüchtete in neu gebauten massiven Unterkünften in einem Standard, der es ermöglicht, sie im Anschluss als Mietwohnungen zu nutzen. Es gab massive Kritik. Mehr als acht Jahre später wohnen dort Geflüchtete und reguläre Mieter Tür an Tür.