Hält sich die Stadt Hamburg nicht an ihre Zusagen? Diesen Vorwurf erhebt eine Bürgerinitiative in Neugraben-Fischbek. Sie hatte – wie viele andere – in einem Vertrag mit der Stadt vereinbart, dass eine Flüchtlingsunterkunft vor Ort in diesem Jahr schließt. Doch nun plant die Sozialbehörde eine Verlängerung. Warum das laut Stadt nötig und rechtens ist, für wie lange – und was die Initiative dagegenhält.





