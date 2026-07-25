Mann flüchtet mit hohem Tempo vor der Polizei – dann rammt er Baustellenabsperrungen und wird gefasst

Die Polizei hat am Freitagabend nach einer Verfolgungsjagd den Fahrer eines BMW X5 gestellt. Der Mann soll zuvor mit hohem Tempo und in Schlangenlinien durch eine Tempo-30-Zone gefahren sein. Anschließend wurde er einem Amtsarzt vorgestellt.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 23.45 Uhr an der Reichsbahnstraße. Passanten hatten dort einen BMW X5 gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Als Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollten, gab der 29-Jährige am Steuer Gas.

Blutprobe bei BMW-Fahrer angeordnet

Anzeige

Im Verlauf der anschließenden Verfolgungsjagd soll der Flüchtige mit enorm hoher Geschwindigkeit durch eine Tempo-30-Zone gefahren sein und mehrere Baustellenabsperrungen durchbrochen haben. Schließlich stoppten die Beamten den BMW und nahmen den 29-Jährigen in Gewahrsam.

Das könnte Sie auch interessieren: Brüder geraten auf Campingplatz in Streit – einer zieht ein Messer

Weil der 29-Jährige einen Alkoholtest verweigerte, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Das Ergebnis steht noch aus. Zunächst wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Beim Verlassen der Polizeiwache soll er nach MOPO-Informationen Suizidgedanken geäußert haben. Daraufhin wurde er einem Amtsarzt vorgestellt.

Anzeige



