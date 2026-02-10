Fliegerbombe gefunden – Köhlbrandbrücke wird gleich gesperrt

An der Köhlbrandbrücke wurde eine Fliegerbombe gefunden. Die Vorbereitungen auf die Entschärfung vor Ort laufen auf Hochtouren – dafür wird der Bereich weiträumig gesperrt.

Die 500 Pfund schwere englische Fliegerbombe wurde in der Nippoldstraße gleich unterhalb der Köhlbrandbrücke bei Bauarbeiten entdeckt.

Die Feuerwehr hat den Sicherheitsradius auf ihrem Instagram-Account und auch per WhatsApp verbreitet. Feuerwehr Hamburg Die Feuerwehr hat den Sicherheitsradius auf ihrem Instagram-Account und auch per WhatsApp verbreitet.

Von der Feuerwehr wurde ein Sperrradius von 300 Metern und ein Warnradius von 500 Metern eingerichtet. Auch der Luftraum ist bis in 1000 Meter Höhe für den Überflug verboten.

Die Sperrung der Köhlbrandbrücke soll gegen 19.30 Uhr erfolgen, die Polizei hat mit ersten „Sperrmaßnahmen“ ab 19 Uhr begonnen. Die Entschärfung der Bombe soll dann gegen 20 Uhr erfolgen. Das Gebiet ist zum Glück kein Wohngebiet, was die Lage für die Einsatzkräfte vor Ort erleichtert.