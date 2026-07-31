Das Problem ist noch immer nicht behoben: Wegen eines Oberleitungsschadens kommt es seit Donnerstagnachmittag im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover zu teilweise hohen Verspätungen. Die Gesellschaft Metronom warnt vor Zugausfällen.

Nach Angaben der Bahngesellschaft Metronom ist der Regionalverkehr der Metronom-Linien RE3 und RB31 auf der Strecke Hamburg - Lüneburg - Uelzen von dem Oberleitungsschaden weiterhin stark betroffen. Es komme zu massiven Verspätungen und Ausfällen, teilte das Unternehmen mit.

Oberleitungsschaden: Hohe Verspätungen und Zugausfälle zwischen Hamburg und Bremen sowie Uelzen und Lüneburg

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Konkret bedeutet das: Zwischen Uelzen und Lüneburg gibt es keinen Zugverkehr. Es wurden ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auf der Strecke zwischen Lüneburg und Hamburg fallen die Halts in Maschen und Meckelfeld aus.

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Die Probleme hätten auch Auswirkungen auf die Strecke des RE4 zwischen Hamburg und Bremen, teilte das Unternehmen mit. So müssten Passagiere auf der Strecke zwischen Hamburg, Buchholz und Rotenburg mit teils hohen Verspätungen und dem Ausfall ganzer Züge rechnen.

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Reparaturen noch bis zum Freitagnachmittag

„Die Reparaturen werden heute bis in den Nachmittag andauern“, hieß es in einer Mitteilung. Gleichzeitig wurde den Reisenden geraten, vor Fahrtantritt die elektronische Fahrplanauskunft zu überprüfen und deutlich mehr Fahrtzeit einzuplanen. (mp)