In Hamburg gibt es eine Handvoll tierischer Neubürger, die sich massiv ausbreiten. Jäger haben besonders eine Art dabei im Visier.





Einst wurden die flauschigen Exoten in Europa ausgesetzt, damit sie sich vermehren und dann wegen ihres Fells geschossen werden können. Das mit der Vermehrung hat zumindest gut geklappt und lässt sich offenbar nicht mehr zurückdrehen. Marderhunde breiten sich massiv aus – auch in Hamburg. Das belegen die neusten Abschusszahlen der Jäger. Auch zwei weitere Neubürger haben sich trotz Jagd stark vermehrt.

Natürlich wissen die Behörden nicht, in welcher Zahl scheue Wildtiere in den Hamburger Stadtgrenzen leben, sie werden nicht gezählt. Aber wie sehr sich gerade Marderhunde vermehren, lässt sich gut an der Zahl der von Jägern geschossenen Exemplare ermessen. Und die steigt von Jahr zu Jahr stark. Durch die Jagd kann der Bestand offenbar nicht richtig eingedämmt werden.

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Marderhunde in Hamburg: Jäger schossen 356 Exemplare

So sind laut der aktuellsten Zahlen aus dem Jagdjahr 2024/25 (April bis April) in Hamburg 356 Marderhunde von Jägern erlegt worden. Ob sie geschossen oder mit Fallen gejagt wurden, geht nicht aus der Statistik hervor. Weitere 20 Marderhunde starben im Straßenverkehr.

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Im Jagdjahr davor waren 300 Marderhunde geschossen worden und 33 starben im Straßenverkehr. Woran sich zeigt, dass die Zahl der in Hamburg lebenden Tiere weiter gestiegen ist. Und das trotz eines gewissen Jagddrucks. Zuerst tauchte der Neubürger in den Jagdstatistiken 2007/2008 auf, da war die eingewanderte Säugetierart das erste Mal erlegt worden. Nur vier Tiere waren es damals. Schon zehn Jahre später lag diese Zahl bei 112 Marderhunden.

Räuber frisst Insekten, Nager und Früchte

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Experten zufolge hat der Marderhund als Räuber wohl keinen großen Einfluss auf am Boden brütende Vögel. Vor allem, weil seine Nahrung in erster Linie aus Insekten, Lurchen, Nagern, Beeren und Früchten besteht. Aber auch Eier, Jungvögel und Hausgeflügel gehören dazu. Dennoch sind 80 Prozent seiner Nahrung pflanzlich.

Niedlich, aber nicht erwünscht: Waschbär in einem Wohngebiet (Symbolbild). Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Marderhund, der auch Enok genannt wird, wurde laut NABU 1962 erstmals in Deutschland erlegt. Er wird aufgrund seiner dunklen Gesichtsmaske oft mit einem Waschbären verwechselt. Im Gegensatz zu den Waschbären ist die Maske bei den Einwanderern aus Fernost jedoch an der Nase geteilt. Zu Gesicht dürfte man das scheue Tier dennoch eher selten bekommen; Marderhunde leben im Verborgenen und kommen erst in der Dämmerung aus ihrem Bau. Sie leben vor allem in Harburg und Bergedorf.

Population von Waschbären und Nutrias in Hamburg

Auch die Zahl der Abschüsse von Waschbären hat zugenommen. Die Populationen wachsen seit Jahren wieder nach einer Zeit des Stillstands. 112 Waschbären wurden von Jägern erschossen, im Jagdjahr davor waren es 69. Noch stärkere Zuwächse gibt es zum Leidwesen der Bauern in den Vier- und Marschlanden bei Nutrias. Bereits in der vergangenen Saison wurden 2648 Tiere geschossen und mit Fallen gejagt. In dieser Saison sind es 3509 Nutrias.

Nachbar Schleswig-Holstein hat gerade 50.000 Euro zur Unterstützung der Jagd auf Nutrias, Waschbären und Marderhunde mit Fallen bereitgestellt. In Hamburg gibt es ein Kopfgeld von 14 Euro pro erlegtem Nutria. Das Vorkommen der Nager beschränkt sich nicht mehr auf die wasser- und flächenreichen Bezirke Bergedorf und Harburg. Nutrias sind laut Umweltbehörde inzwischen auch an der Wandse und der Kollau sowie an den Fleeten, dem Alsterlauf und der Alster selbst aktiv.

Auch bundesweit halten die drei invasiven Tierarten die Jäger auf Trab. Laut Bundesjagdverband wurden in der aktuellen Jagdstrecke 131.157 Nutria geschossen/gefangen (plus 12 Prozent zum Vorjahr), 33.119 Marderhunde (plus 20 Prozent) und 284.220 Waschbären (plus 19 Prozent).