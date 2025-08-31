mopo plus logo
Wegen eines Flaschensammlers im Gleis wurde der S-Bahnverkehr am Samstag kurzzeitig gestoppt. Foto: Niklas Graeber/dpa

  • Altona-Nord

Flaschensammler bringt Zugverkehr in Hamburg zum Erliegen

Ein Flaschensammler hat den Zugverkehr nahe dem Hamburger S-Bahnhof Holstenstraße kurzzeitig zum Erliegen gebracht.

Weil sich der Mann am Samstagabend gegen 19.50 Uhr im Gleisbereich befunden habe, habe ein ICE bremsen müssen, teilte die Bundespolizei mit. Die Strecke wurde rund eine Viertelstunde für den Nah- und Fernverkehr gesperrt.

Bundespolizisten trafen den 35-jährigen Sammler auf einem Bahnsteig der Station an und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Die Polizei leitete gegen ihn ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Danach konnte der Mann das Revier verlassen. (dpa)

