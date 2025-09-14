Hanteln klirren, es riecht nach Gummi. Auf dem Crosstrainer vor der Fensterfront strampelt eine drahtige Frau, ein Mann mit silbernen Haaren rudert sich warm. Vormittags im „Evo Fitness“ in Blankenese gehören die Geräte fast ausschließlich ihnen. Viele sind längst im Rentenalter – und doch fitter als mancher Mittvierziger. Für viele ist ihr Alter keine Grenze, sondern ihr Antrieb. Trotz nachlassender Muskelkraft, zunehmender Steifheit und eingeschränkter Flexibilität kämpfen sie dafür, ihre Beweglichkeit, Kraft und Selbstständigkeit zu erhalten. Vier von ihnen erzählen, was sie mehrmals die Woche ins Studio treibt – und was das Training mit ihnen macht.

„Wenn man sich nicht täglich bewegt, altert man viel schneller”

Jürgen Krohn beginnt jede Trainingseinheit auf dem Crosstrainer. Tessa Mallon

„Ich bin nicht der typische Sportbegeisterte“, sagt Jürgen Krohn (85) über sich selbst. Doch in seinem Alter, müsse man etwas für seine Gesundheit tun: „Wer rastet, der rostet”. Er zählt zu den ältesten Mitgliedern des „Evo Fitness“ in Blankenese. Vor etwa acht Jahren hat er sich dort angemeldet. Sein Antrieb fürs Fitnessstudio? „Wenn ich dafür bezahle, fühle ich mich verpflichtet, auch regelmäßig hinzugehen.“ Bewegung ist für ihn der Schlüssel: Ohne tägliche Aktivität altert man viel schneller, sagt der Rentner. Dreimal pro Woche trainiert er: Erst zwölf Minuten auf dem Crosstrainer, dann Zirkeltraining – jedes Mal trainiert er rund zwei Stunden.

„Man muss früh im Leben anfangen, sich um die eigene Fitness zu kümmern“, betont der 85-Jährige. Mit 40 Jahren wanderte er regelmäßig rund 50 Kilometer an den Wochenenden. Diese Distanz schafft er heute nicht mehr. Doch im September vergangenen Jahres bewältigte er fast fünf Wochen lang täglich rund 30 Kilometer auf dem Jakobsweg von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Santiago de Compostela.