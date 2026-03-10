„Molotow“ bekommt Finanzspritze vom Bund für neues Festival

Gute Nachrichten für Hamburgs Livemusik-Szene: Mehrere Hamburger Festivals erhalten eine Finanzspritze vom Bund. Darunter ist auch ein Festival des international bekannten Clubs „Molotow“. Die Freude über die Förderung ist groß.

Knapp ein Jahr ist es her, dass das „Molotow“ die große Wiedereröffnung an seiner neuen Adresse (Reeperbahn 136) feierte. Nach zwei von Stress geprägten Jahrzehnten kann der international renommierte Club nun endlich wieder etwas durchatmen. Jetzt gibt es weiteren Grund zur Freude: Das „It’s Got to Be You Festival“ im „Molotow“ erhält eine Bundesförderung in Höhe von 33.130 Euro.

33.000 Euro für Festival im „Molotow“

Das Geld stammt aus dem Festivalförderfonds der Initiative Musik, mit dem bundesweit unter anderem kleine und mittlere Livemusikfestivals unterstützt werden, wie Falko Droßmann, SPD-Bundestagsabgeordneter für Hamburg-Mitte, mitteilte. „Das Molotow ist ein zentraler Bestandteil der alternativen Hamburger Musikszene“, so Droßmann. Er begrüße die Förderung ausdrücklich: „Dass der Bund dieses Engagement unterstützt, ist eine gute Nachricht für Hamburg und das Nachtleben auf der Reeperbahn.“

SPD-Politiker Falko Droßmann Daniel Reinhardt/dpa SPD-Politiker Falko Droßmann

Die Veranstaltung „It’s Got to Be You“ ist eine regelmäßig stattfindende Indie- und Alternative-Eventreihe im „Molotow“. „Wir wollen damit einen Raum schaffen, in dem unterschiedliche künstlerische Positionen aus dem Flinta-Spektrum sichtbar werden – von Newcomerinnen bis zu etablierten Musiker:innen, von lokal bis international“, so Betreiber Andi Schmidt. Die Freude über die Bundesförderung im „Molotow“ ist daher groß. Flinta steht für Frauen, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Menschen.

Weitere Hamburger Festivals vom Bund gefördert

Hansjörg Schmidt, Sprecher der SPD-Fraktion Hamburg für die Kreativwirtschaft, sieht durch die Förderentscheidungen auch eine Stärkung der Hamburger Festival- und Kulturlandschaft – denn das „It’s Got to Be You Festival“ ist nicht das einzige, das von der Bundesförderung profitiert.

Das könnte Sie auch interessieren: „Molotow“: Ein Club, der nicht zur Ruhe kommt

So erhält das persische Kulturfestival „Hastam – Just Because I Am“ im Bürgerhaus Wilhelmsburg 35.261 Euro. Auch das „*Schanze Open Air“-Festival erhält 25.300 Euro, während die Altonale mit 26.834 Euro bedacht wird. Das MS Dockville erhält ebenfalls 49.757 Euro vom Bund.

Es sind fünf von insgesamt 135 Festivalveranstalter:innen aus ganz Deutschland, die in dieser Förderrunde mit einem Gesamtvolumen von rund 3,7 Millionen Euro gefördert werden. (mwi)