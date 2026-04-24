Eine vielfältige Grün-Oase mitten in der Stadt. Große Grünflächen, Wasserspiele, Konzerte – vor allem im Sommer ein angenehmer Platz zum Ausruhen, Flanieren und Eisessen. Das soll Planten un Blomen sein. Doch jetzt steht der Park vor zwei Problemen: Zwei Eiscafés haben überraschend das Aus verkündet und das Bezirksamt Mitte ruft nach Finanzierungshilfe.

Eigentlich hat die Saison bereits angefangen, doch die Türen der zwei Eiscafés des Betreibers „Livotto“ sind zu. Zu Beginn der wärmeren Jahreszeiten gibt es vorerst kein Eis, hier bei den Standorten in Planten un Blomen. Die Flächen werden von der Sprinkenhof GmbH verwaltet. Die bestätigt gegenüber der MOPO, dass die Betreiber die Standorte aufgegeben haben. Das Abendblatt berichtete zuerst.