mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Japanischer Garten

Ein Ort der Ruhe mitten in der City: der Japanische Garten in Planten un Blomen Foto: Anke Geffers

  • St.Pauli/Neustadt

paidFinanzkrise in Planten un Blomen – kein Eis, keine Kultur

kommentar icon
arrow down

Eine vielfältige Grün-Oase mitten in der Stadt. Große Grünflächen, Wasserspiele, Konzerte – vor allem im Sommer ein angenehmer Platz zum Ausruhen, Flanieren und Eisessen. Das soll Planten un Blomen sein. Doch jetzt steht der Park vor zwei Problemen: Zwei Eiscafés haben überraschend das Aus verkündet und das Bezirksamt Mitte ruft nach Finanzierungshilfe.

Eigentlich hat die Saison bereits angefangen, doch die Türen der zwei Eiscafés des Betreibers „Livotto“ sind zu. Zu Beginn der wärmeren Jahreszeiten gibt es vorerst kein Eis, hier bei den Standorten in Planten un Blomen. Die Flächen werden von der Sprinkenhof GmbH verwaltet. Die bestätigt gegenüber der MOPO, dass die Betreiber die Standorte aufgegeben haben. Das Abendblatt berichtete zuerst.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test