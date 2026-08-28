Schwere Vorwürfe gegen einen Hamburger Beamten: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit und Untreue. Auch gegen eine zweite Person laufen Ermittlungen.

Der Sitz der Hamburger Finanzbehörde liegt am Gänsemarkt. Vorrübergehend hat die Behörde ihren Hauptsitz jedoch an den Adolphsplatz verlegt. IMAGO / imagebroker

Bestechlichkeit und Untreue: Einem Medienbericht zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Beamten aus der Behörde für Finanzen und Bezirke.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt einen entsprechenden Bericht des „Abendblatts“. Oberstaatsanwältin Mia-Christine Sperling-Karstens sagte gegenüber der MOPO, dass derzeit Ermittlungsverfahren gegen zwei Personen liefen. Gegen einen Amtsträger werde „wegen des Verdachts der Untreue und der Bestechlichkeit ermittelt“, gegen eine andere Person „wegen des Verdachts der Bestechung und der Beihilfe zur Untreue“.

Finanzbeamter bestechlich? Durchsuchung von Büros und Privatadressen

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft habe auch schon erste Maßnahmen eingeleitet, so Sperling-Karstens: Durchsuchungsbeschlüsse für Büros und Privatadressen seien erwirkt und bereits vollstreckt worden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen noch. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Finanzbehörde unter Führung von Senator Andreas Dressel (SPD) bestätigt dem Bericht zufolge: Die Behörde sei vom Dezernat Interne Ermittlungen darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass Ermittlungen gegen eine Leitungskraft der Behörde für Finanzen und Bezirke liefen.