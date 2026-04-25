Film ab in Hamburg: Diese Kinos müssen Sie gesehen haben

Kino ist mehr als nur Film. Es ist dieses Gefühl, wenn draußen Schietwetter ist und man sich in den Sessel fallen lässt, Popcorn in der Hand, Licht aus, Ruhe. In Hamburg gibt es dafür zum Glück noch genug Orte, die genau das liefern – und zwar abseits der großen Ketten. Zwischen Schanze, Innenstadt und Winterhude verstecken sich Häuser, die ihren ganz eigenen Charakter haben.

Hier sind die Kinos, bei denen es nicht egal ist, wo man sitzt – sondern genau deshalb hingeht.

Das Savoy ist so ein Kino, das man einmal entdeckt – und dann immer wieder hingeht. Seit den 50ern laufen hier Filme, heute vor allem im englischen Original. Ohne Untertitel, ohne Kompromisse. Gerade bei Klassikern oder Filmreihen merkt man, wie sehr das Haus auf ein Publikum setzt, das genau das will.

Das Savoy Filmtheater in Hamburg im Mai 1960. picture alliance/United Archives | Siegfried Pilz Das Savoy Filmtheater in Hamburg im Mai 1960.

Innen ist es gemütlich, fast ein bisschen oldschool. Rote Sessel, viel Platz, kein Gedränge. Dazu Doppelsitze für Dates und echtes Kino-Feeling, das man sonst kaum noch findet.

Wo? Steindamm 54, 20099 Hamburg

Das MAGAZIN steckt in einer alten Wohnanlage aus der Schumacher-Zeit, und genau so fühlt es sich auch an: ein wenig versteckt, ein bisschen besonders. Es gehört zu den frühen Programmkinos der Stadt und hat sich diesen Anspruch bis heute bewahrt.

Der Kinosaal des Magazin Filmkunsttheaters. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Der Kinosaal des Magazin Filmkunsttheaters.

Das Programm ist ruhig kuratiert, mit vielen anspruchsvollen Filmen, Lesungen und kleinen Events. Kein lautes Kino, eher eines, bei dem man merkt, dass hier Leute arbeiten, die Filme wirklich mögen.

Wo? Fiefstücken 8a, 22299 Hamburg

Die Astor ist eigentlich das Gegenteil vom klassischen Programmkino – aber genau deshalb interessant. Hier geht es um Komfort: große Sessel, Bedienung am Platz, Drinks direkt zum Film. Kino wird hier eher zum Event.

Die Lichtstimmung im Saal „Astor 1“ der Astor Film Lounge. picture alliance/dpa/Christian Charisius Die Lichtstimmung im Saal „Astor 1“ der Astor Film Lounge.

Trotzdem läuft nicht nur Mainstream. Neben aktuellen Filmen gibt es auch Klassiker und Übertragungen aus Oper oder Theater. Wer Kino mal anders erleben will, ist hier richtig.

Wo? Am Sandtorkai 46a, 20457 Hamburg

Mitten in der Mönckebergstraße liegt eines der schönsten Kinos der Stadt – und viele laufen einfach dran vorbei. Drinnen: Teppiche, Stuck, goldene Details. Ein wenig wie früher, nur ohne verstaubt zu wirken.

Neon, Nostalgie und großes Kino mitten in der City: Das Passage Kino in der Hamburger Innenstadt gehört zu den traditionsreichsten Filmhäusern der Stadt (Archivbild). picture alliance / Visually | PHOTOMAX Neon, Nostalgie und großes Kino mitten in der City: Das Passage Kino in der Hamburger Innenstadt gehört zu den traditionsreichsten Filmhäusern der Stadt (Archivbild).

Gezeigt werden vor allem europäische Filme, Arthouse und ausgewählte Produktionen. Perfekt für einen spontanen Kinobesuch in der Innenstadt, der nicht nach Standard aussieht.

Wo? Mönckebergstraße 17, 20095 Hamburg

Das Abaton ist eine feste Größe. Seit 1970 läuft hier Programmkino, lange bevor das überhaupt ein Begriff war. Viele Hamburger haben hier ihren ersten „anderen“ Film gesehen.

Zum Kino „Abaton“ gehört ein Bistro, in dem man auch ohne Kinobesuch etwas essen und trinken kann. imago/Joko Zum Kino „Abaton“ gehört ein Bistro, in dem man auch ohne Kinobesuch etwas essen und trinken kann.

Die Säle sind unterschiedlich groß, aber alle eher gemütlich. Besonders ist auch die Bar – Wein, Kaffee, Kuchen, alles darf mit rein. Das Publikum weiß meist ziemlich genau, warum es hier ist.

Wo? Allende-Platz 3, 20146 Hamburg

Das Metropolis ist kein Kino für nebenbei. Hier laufen Stummfilme, Kurzfilme, Themenreihen und Originalfassungen – oft Dinge, die man sonst gar nicht zu sehen bekommt.

Ein Blick in den Saal des Metropolis Kinos: Hier laufen in Hamburg seit Jahren Filmklassiker, Stummfilme und besondere Reihen abseits des Mainstreams (Archivbild). picture alliance / dpa | Matthias Benirschke Ein Blick in den Saal des Metropolis Kinos: Hier laufen in Hamburg seit Jahren Filmklassiker, Stummfilme und besondere Reihen abseits des Mainstreams (Archivbild).

Es liegt etwas versteckt hinter der Staatsoper und fühlt sich genau so an: ruhig, konzentriert – eher ein Filmkunsthaus, als ein klassisches Kino.

Wo? Kleine Theaterstraße 10, 20354 Hamburg

Das 3001 gehört zu den kleinen Kinos, die man nur kennt, wenn man sie kennt. In der Schanze gelegen, zeigt es vor allem Indie-Filme, internationale Produktionen und ziemlich viel, was sonst untergeht.

Versteckt im Schanzenviertel: Das 3001 Kino gehört zu den wichtigsten Adressen für Independent- und Arthouse-Filme in Hamburg. picture alliance/dpa/Bodo Marks Versteckt im Schanzenviertel: Das 3001 Kino gehört zu den wichtigsten Adressen für Independent- und Arthouse-Filme in Hamburg.

Dazu kommen spezielle Reihen wie Trash- oder Sci-Fi-Nächte. Der Saal ist klein, die Atmosphäre direkt. Kein großes Kino – im besten Sinne.

Wo? Schanzenstraße 75, 20357 Hamburg

Das Holi fällt schon von außen auf, und innen geht es genauso weiter. Der alte Vorhang, die Leuchtschrift, die ganze Atmosphäre – hier wurde viel erhalten und gleichzeitig modernisiert.

Das Hamburger Holi-Kino in Hoheluft versprüht Retro-Charme. picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB Das Hamburger Holi-Kino in Hoheluft versprüht Retro-Charme.

Gezeigt werden vor allem aktuelle Arthouse-Filme und Premieren. Es ist eines der Kinos, die beides können: Filmkunst und ein bisschen Event.

Wo? Schlankreye 69, 20144 Hamburg

Die Zeise Kinos liegen in einer alten Fabrik – und das merkt man sofort. Hohe Räume, Backstein, ein bisschen Industriegefühl. Einer der schönsten Orte, um in Hamburg einen Film zu sehen.

Das Programm ist gemischt, aber bewusst ausgewählt. Dazu kommen Sneaks, Veranstaltungen und Sommerformate. Hier geht man nicht nur wegen des Films hin.

Wo? Friedensallee 7–9, 22765 Hamburg

Das Studio Kino läuft seit Jahrzehnten und ist eines dieser Häuser, die einfach da sind und funktionieren. Hier laufen auch mal größere Filme, aber eben in einer Atmosphäre, die nichts mit Multiplex zu tun hat.

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Popcorn, Cola aus der Flasche, ein Viertel, das nach Kino riecht. Es ist unkompliziert, ehrlich und genau deshalb so beliebt.

Wo? Bernstorffstraße 93–95, 22767 Hamburg