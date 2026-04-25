Film ab in Hamburg: Diese Kinos müssen Sie gesehen haben
Kino ist mehr als nur Film. Es ist dieses Gefühl, wenn draußen Schietwetter ist und man sich in den Sessel fallen lässt, Popcorn in der Hand, Licht aus, Ruhe. In Hamburg gibt es dafür zum Glück noch genug Orte, die genau das liefern – und zwar abseits der großen Ketten. Zwischen Schanze, Innenstadt und Winterhude verstecken sich Häuser, die ihren ganz eigenen Charakter haben.
Hier sind die Kinos, bei denen es nicht egal ist, wo man sitzt – sondern genau deshalb hingeht.
Savoy Filmtheater (St. Georg)
Das Savoy ist so ein Kino, das man einmal entdeckt – und dann immer wieder hingeht. Seit den 50ern laufen hier Filme, heute vor allem im englischen Original. Ohne Untertitel, ohne Kompromisse. Gerade bei Klassikern oder Filmreihen merkt man, wie sehr das Haus auf ein Publikum setzt, das genau das will.
Innen ist es gemütlich, fast ein bisschen oldschool. Rote Sessel, viel Platz, kein Gedränge. Dazu Doppelsitze für Dates und echtes Kino-Feeling, das man sonst kaum noch findet.
Wo? Steindamm 54, 20099 Hamburg
MAGAZIN Filmkunsttheater (Winterhude)
Das MAGAZIN steckt in einer alten Wohnanlage aus der Schumacher-Zeit, und genau so fühlt es sich auch an: ein wenig versteckt, ein bisschen besonders. Es gehört zu den frühen Programmkinos der Stadt und hat sich diesen Anspruch bis heute bewahrt.
Das Programm ist ruhig kuratiert, mit vielen anspruchsvollen Filmen, Lesungen und kleinen Events. Kein lautes Kino, eher eines, bei dem man merkt, dass hier Leute arbeiten, die Filme wirklich mögen.
Wo? Fiefstücken 8a, 22299 Hamburg
Astor Film Lounge HafenCity (HafenCity)
Die Astor ist eigentlich das Gegenteil vom klassischen Programmkino – aber genau deshalb interessant. Hier geht es um Komfort: große Sessel, Bedienung am Platz, Drinks direkt zum Film. Kino wird hier eher zum Event.
Trotzdem läuft nicht nur Mainstream. Neben aktuellen Filmen gibt es auch Klassiker und Übertragungen aus Oper oder Theater. Wer Kino mal anders erleben will, ist hier richtig.
Wo? Am Sandtorkai 46a, 20457 Hamburg
Passage Kino (Innenstadt)
Mitten in der Mönckebergstraße liegt eines der schönsten Kinos der Stadt – und viele laufen einfach dran vorbei. Drinnen: Teppiche, Stuck, goldene Details. Ein wenig wie früher, nur ohne verstaubt zu wirken.
Gezeigt werden vor allem europäische Filme, Arthouse und ausgewählte Produktionen. Perfekt für einen spontanen Kinobesuch in der Innenstadt, der nicht nach Standard aussieht.
Wo? Mönckebergstraße 17, 20095 Hamburg
Abaton Kino (Rotherbaum)
Das Abaton ist eine feste Größe. Seit 1970 läuft hier Programmkino, lange bevor das überhaupt ein Begriff war. Viele Hamburger haben hier ihren ersten „anderen“ Film gesehen.
Die Säle sind unterschiedlich groß, aber alle eher gemütlich. Besonders ist auch die Bar – Wein, Kaffee, Kuchen, alles darf mit rein. Das Publikum weiß meist ziemlich genau, warum es hier ist.
Wo? Allende-Platz 3, 20146 Hamburg
Metropolis Kino (Innenstadt)
Das Metropolis ist kein Kino für nebenbei. Hier laufen Stummfilme, Kurzfilme, Themenreihen und Originalfassungen – oft Dinge, die man sonst gar nicht zu sehen bekommt.
Es liegt etwas versteckt hinter der Staatsoper und fühlt sich genau so an: ruhig, konzentriert – eher ein Filmkunsthaus, als ein klassisches Kino.
Wo? Kleine Theaterstraße 10, 20354 Hamburg
3001 Kino (Schanze)
Das 3001 gehört zu den kleinen Kinos, die man nur kennt, wenn man sie kennt. In der Schanze gelegen, zeigt es vor allem Indie-Filme, internationale Produktionen und ziemlich viel, was sonst untergeht.
Dazu kommen spezielle Reihen wie Trash- oder Sci-Fi-Nächte. Der Saal ist klein, die Atmosphäre direkt. Kein großes Kino – im besten Sinne.
Wo? Schanzenstraße 75, 20357 Hamburg
Holi Kino (Hoheluft)
Das Holi fällt schon von außen auf, und innen geht es genauso weiter. Der alte Vorhang, die Leuchtschrift, die ganze Atmosphäre – hier wurde viel erhalten und gleichzeitig modernisiert.
Gezeigt werden vor allem aktuelle Arthouse-Filme und Premieren. Es ist eines der Kinos, die beides können: Filmkunst und ein bisschen Event.
Wo? Schlankreye 69, 20144 Hamburg
Zeise Kinos (Ottensen)
Die Zeise Kinos liegen in einer alten Fabrik – und das merkt man sofort. Hohe Räume, Backstein, ein bisschen Industriegefühl. Einer der schönsten Orte, um in Hamburg einen Film zu sehen.
Das Programm ist gemischt, aber bewusst ausgewählt. Dazu kommen Sneaks, Veranstaltungen und Sommerformate. Hier geht man nicht nur wegen des Films hin.
Wo? Friedensallee 7–9, 22765 Hamburg
Studio Kino (St. Pauli / Altona)
Das Studio Kino läuft seit Jahrzehnten und ist eines dieser Häuser, die einfach da sind und funktionieren. Hier laufen auch mal größere Filme, aber eben in einer Atmosphäre, die nichts mit Multiplex zu tun hat.
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Popcorn, Cola aus der Flasche, ein Viertel, das nach Kino riecht. Es ist unkompliziert, ehrlich und genau deshalb so beliebt.
Wo? Bernstorffstraße 93–95, 22767 Hamburg
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