Filialen auch in Hamburg: Bekannter Burger-Kette droht das Deutschland-Aus

Rot-weiß geflieste Lokale, frisch zubereitete Burger und Pommes: Seit Jahren expandiert die US-amerikanische Fast-Food-Kette Five Guys eifrig in Deutschland. Auch in Hamburg ist das Kult-Franchise mit zwei Lokalen vertreten. Doch laut eines Medienberichts schreibt der deutsche Ableger seit Jahren rote Zahlen. Droht nun das Aus?

Die deutsche Tochter der Fast-Food-Kette Five Guys weist laut eines Geschäftsberichts für das Jahr 2023 einen Verlust von mehr als 7,5 Millionen Euro aus. Das berichtet die „Rheinische Post“. Laut des Berichts summiert sich der Verlust von Five Guys Deutschland damit auf mehr als 60 Millionen Euro. Auch für 2024 und 2025 soll das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf rote Zahlen geschrieben haben. Das Ergebnis: „Five Guys ist in Deutschland gescheitert“, so der Düsseldorfer Gastronomie-Experte Markus Eirund zu der Zeitung.

Zwei Lokale in Hamburg eröffnet

Der Geschäftsbericht erlaubt zudem wenig Hoffnung auf Besserung: Das Unternehmen sei „bilanziell überschuldet“ – und das sei auch schon vor fünf Jahren klar gewesen. Dennoch expandierte Five Guys Deutschland weiter. Seit Markteintritt im Jahr 2017 hat die Kette 35 Standorte in Deutschland eröffnet, unter anderem auf der Reeperbahn und am Jungfernstieg in Hamburg.

Möglich gemacht hat das offenbar die regelmäßige Finanzspritze durch die Londoner Muttergesellschaft Five Guys Europe. Laut Geschäftsberichten habe sie sich dazu verpflichtet, ihre deutsche Tochter noch bis mindestens Ende 2026 finanziell zu unterstützen. Wirtschaftsprüfer von Deloitte weisen jedoch auf eine „wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit“ hin.

Droht der Kette in Deutschland ohne die weitere finanzielle Unterstützung also bald das Aus? Wie Sky News berichtet, sucht der britische Eigentümer „Freston Ventures“ derzeit nach einem Käufer für große Teile der europäischen Betreibergesellschaft. Damit bleibt die Zukunft für das deutsche Geschäft noch ungewiss. (mwi)