Was lange währt, wird endlich bebaut? Seit Jahren liegt das ehemalige Gelände der Holsten-Brauerei in Altona brach - eigentlich sollten hier schon längst mehr als 1000 Wohnungen entstehen. Doch der Eigentümer, die Adler Group, war in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das Grundstück versucht er seit über einem Jahr teuer zu verkaufen. Jetzt bestätigte einer der Bieter exklusive Verhandlungen mit Adler – es geht wohl nur noch um Details. Also endlich alles paletti? Von wegen: Anwohnerinitiative und Denkmalschutzverein haben eine Petition gestartet, die es in sich hat.