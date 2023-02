Eine lebensgroße Person in weiß, die ein Maschinengewehr im Anschlag hält – das ist das erste, was Tatjana Martinova und Lilia Shybalenko nach dem Betreten des Shoppingcenters sehen. Dass es sich um eine harmlose Star Wars-Figur aus Legosteinen handelt, realisieren sie erst auf den zweiten Blick. Für die nach Hamburg geflohenen Ukrainerinnen lässt der Anblick böse Erinnerungen wach werden. Eine Ärztin setzt sich nun dafür ein, dass die Figur entfernt wird. Was sagt das Shoppingcenter dazu?

1,80 Meter groß und kunstvoll aus weißen Plastiksteinchen zusammengebaut: Seit dem 4. August steht der Sternenkrieger im Billstedt Center beim Eingang zur Frauenarztpraxis von Irina Golubeva. Weil die Ärztin russisch spricht, kommen viele Ukrainerinnen zu ihr, auch Frauen, die durch Krieg und Flucht traumatisiert sind: „Innerhalb von nur wenigen Tagen haben mich schon neun Patientinnen auf die Figur angesprochen“, sagt sie. Besonders das bedrohliche Maschinengewehr in den Händen des Legokriegers jagt den Frauen aus dem Kriegsgebiet Angst ein.