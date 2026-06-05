„Fiebertraum“: Pinkes Wimmelbild zum 100. Geburtstag einer Leinwand-Ikone

Wenn Belle la Donna eine Party veranstaltet, dann wird es schrill. So viel steht fest. Und so verwandelte die Burlesque-Tänzerin, die sich selbstbewusst als deutsche „Queen of Burlesque“ bezeichnet, am Donnerstagabend das Hotel Reichshof in ein pinkes Wimmelbild. Die Hamburgerin hat anlässlich des 100-jährigen Geburtstages von ihrem Vorbild Marilyn Monroe zur großen Sause geladen. Die MOPO war dabei.

Stellen Sie sich vor, Sie sind für einen Wochenendtrip in eine deutsche Großstadt gefahren, haben Stunden auf der Autobahn hinter sich, stehen nun endlich mit Ihren Koffern an der Hotelrezeption – und um Sie herum wirbeln plötzlich Frauen mit Glitzerhüten und Männer in Netzoberteilen herum.

Party zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe

So spielte es sich am Donnerstag im Hotel Reichshof gegenüber vom Hauptbahnhof (St. Georg) ab, als Belle la Donna im Eventsaal des Vier-Sterne-Hotels feierte und das Partyvolk den Abend lang durch die marmorgetäfelte Lobby schwirrte.

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Party im Hotel Reichshof: Belle la Donnas bunte Gäste schwirren durch die Lobby

Die Hotelgäste begutachteten teils verdutzt, teils amüsiert die bunte Gesellschaft. Da war unter anderem Belles Burlesque-Kollegin Eve Champagne, die in unheimlich hohen Schuhen umherstolzierte. Auch ein paar Teilnehmer:innen der diesjährigen Staffel der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ kamen; das Finale der Sendung lief in der vergangenen Woche.

I AM MIA Zu Belle la Donnas Party kamen auch einige Teilnehmer von der TV-Show „Germany's Next Topmodel”. Zu Belle la Donnas Party kamen auch einige Teilnehmer von der TV-Show „Germany’s Next Topmodel”.

I AM MIA Belle la Donna performte am Donnerstagabend ihre Neuinterpretation des Marilyn-Monroe-Klassikers „Diamonds Are a Girl‘s Best Friend“. Belle la Donna performte am Donnerstagabend ihre Neuinterpretation des Marilyn-Monroe-Klassikers „Diamonds Are a Girl‘s Best Friend“.

I AM MIA Ein Tortentraum in pink. Ein Tortentraum in pink.

Die Models, die sich nun nach der Show im Medienrummel zurechtfinden müssen, posierten fleißig für Fotos auf dem pinken Teppich. Einer musste zu später Stunde mit Zigarette in der Hand bestürzt feststellen, dass er am Vortag eine Bildschirmzeit von 17 Stunden gehabt hatte. Mehr Handy als Schlaf: Das Leben als Modelshow-Kandidat findet offenbar zum Großteil in den sozialen Medien statt.

Marilyn Monroe wäre 100 Jahre alt geworden

Zurück zu Belle la Donna und ihrer Marilyn-Monroe-Fete. Die US-amerikanische Schauspiel-Ikone wäre am 1. Juni 100 Jahre alt geworden. „Ich bin ihr größter Fan“, sagt Belle la Donna, Monroe sei ihr großes Vorbild. Während der Bühnenshow mit Gesangs- und Burlesque-Performances promotete Belle la Donna ihren neuen Song „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“, eine Neuinterpretation von Marilyn Monroes Jazz-Klassiker aus dem Jahr 1953.

Die Idee für die Party sei ihr vor einigen Wochen gekommen, sagte Belle la Donna im Vorfeld. Und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann setzt sie alles daran, dass das auch klappt. Die Frau mit den pinken Haaren tanzt auf vielen Hochzeiten: Sie ist Burlesque-Tänzerin, Sängerin, Entertainerin und Friseurmeisterin mit eigenem Salon am Fischmarkt – ein Organisationstalent.

Und so hat sie allerlei Gewerke zusammengetrommelt und die Veranstaltung mit rund 100 geladenen Gästen auf die Beine gestellt. Ein Gang durch die Räumlichkeiten glich einem Wimmelbild: In einer Ecke stach ein Tätowierer Spontanentschlossenen Farbe unter die Haut, in der anderen Ecke legte eine Wahrsagerin Karten. Eine pinke Marilyn-Torte schmeckte mehr nach Zucker als nach Kuchen und an einer Fotostation rotierte eine Kamera 360 Grad um einen herum.

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Hielt man inmitten dieses Wirrwarrs kurz inne, so drängte sich einem die Frage auf: Was feiern die Leute hier eigentlich gerade? Belle la Donna? Marilyn Monroe? „Germany’s Next Topmodel“? Wirklich gewusst hat das wahrscheinlich keiner. Als die GNTM-Kandidaten auf der Bühne interviewt wurden, hörte jedenfalls kaum jemand zu.

Gegen Mitternacht war die Party vorbei. Einer der Gäste nannte die Veranstaltung einen „Fiebertraum“ und diese Bezeichnung ist ganz schön passend für diesen bunt-unordentlichen Abend.