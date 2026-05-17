Fischbeker Heide: Mountainbiker schwer verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Unfall in der Fischbeker Heide: Ein Mountainbiker hat sich am Sonntagnachmittag am Falkenberg bei einem Sturz schwer verletzt.

Gegen 15.21 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehren Hamburg und Harburg sowie ein Rettungswagen rückten zum Unfallort in der Fischbeker Heide aus.

Rettungshubschrauber und Pick-Up im Einsatz

Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen sein. Der Notarzt soll mit einem Pick-Up der Feuerwehr zum Unglücksort im Wald gebracht worden sein, um den Verletzten medizinisch zu versorgen. Der Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: TikToker auf der Flucht – Autofahrer hilft Polizei bei Verfolgungsjagd

Wie es zu dem Unfall kam und welche Verletzungen der Mountainbiker erlitt, ist nach aktuellen Informationen der Feuerwehr bislang unklar. (mp)