Feuerwehr sprengt Granate im Hafen!

Lauter Knall im Hamburger Hafen: Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg hat am Dienstag eine Granate im Harburger Werfthafen gesprengt.

Die Sprenggranate mit Zeitzünder war am Dienstagvormittag bei Taucharbeiten im Hafengebiet am Dampfschiffsweg gefunden worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein sicherer Transport nicht möglich. Daher habe der alarmierte Kampfmittelräumdienst entschieden, die Granate vor Ort zu sprengen.

Hierzu sei vorsorglich ein Sperrradius von 150 Metern rund um die Fundstelle eingerichtet worden. Die händisch geborgene Granate sei anschließend zu einem eigens für die Sprengung präparierten Platz gebracht und für die Sprengung vorbereitet worden.

Anliegende Firmengebäude und Wohneinheiten wurden durch die Polizei geräumt. Gegen 14.30 Uhr schallte dann ein lauter Knall durch das Hafengebiet. Der Blindgänger sei „durch den Kampfmittelräumdienst

erfolgreich gesprengt und somit unschädlich gemacht“, so die Mitteilung der Feuerwehr.

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Insgesamt sei man mit 20 Einsatzkräften rund dreieinhalb Stunden vor Ort gewesen. (mp)