Feuerwehr im Einsatz: Taube legt S-Bahn-Linie in Hamburg lahm

Altona -

Kurioser Feuerwehreinsatz in Hamburg: Am Nachmittag mussten die Retter zum S-Bahnhof Holstenstraße ausrücken – um eine Taube zu befreien! Das Tier hatte sich in einem Draht verfangen, sogar der Bahnverkehr Richtung Altona wurde unterbrochen.

Die Taube hatte sich in einem Draht an der Überdachung des Bahnsteigs verheddert. Die Feuerwehr sowie der Notfallmanager der Bahn rückten unter anderem mit einem Korb an, um die Taube darin zum Tierheim zu bringen. Um die Retter nicht zu gefährden, wurden alle Bahnen gestoppt.



Die Taube rechts hatte sich in einem Draht an der Überdachung verheddert. Röer Foto:

Doch just in dem Moment, als die Taube befreit war, flog sie davon. Um kurz nach 16 Uhr fuhren die Züge wieder. MN/RÖER