Feuerwehr am Jungfernstieg: Was ist da los?

Passanten in der City sind besorgt: Mehrere Rettungswagen der Feuerwehr sind aktuell am Jungfernstieg zu sehen.

Viel los am Jungfernstieg: Gleich drei Rettungswagen stehen an der Straßenseite zur Binnenalster. Eine Leserin fragte die MOPO beunruhigt, was dort gerade passiert.

Hamburg: Spezialeinheit der Feuerwehr trainiert

Doch die Pressestelle der Feuerwehr gibt Entwarnung: Es handele sich lediglich um eine Übung der Feuerwehrtaucher, die in der Binnenalster trainierten, sagte ein Sprecher der MOPO. Es sei ein ganz normaler Vorgang, so wie auch die Höhenretter regelmäßig trainierten.

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Die Übung startete gegen 10.30 Uhr. Dazu, wie lange sie noch andauert oder was konkret geübt wird, konnte er keine Auskunft geben. (nf)