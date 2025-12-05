Feuer zerstörte sein Zuhause: Wer hilft Felix (16), der alles verlor?

Ein Brand vernichtete seine Kleidung, das Bett, den Computer, die Fußballausrüstung und seine geliebten Fanartikel von Ronaldo: Am 2. Dezember verlor Felix (16) den Inhalt seines Kinderzimmers. In dem Reihenhaus seiner Familie an der Alsterkrugchaussee in Groß Borstel brach ein Brand aus – verursacht durch einen Ethanol-Ofen. Nun haben sein Vater und dessen Freundin zu einer Spendenaktion aufgerufen.

Die gute Nachricht: Felix wurde bei dem Brand nur leicht durch Rauchgas verletzt. Zwei weitere Personen wurden am Brandabend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Besitztümer hat Felix fast alle verloren. Das Problem: Die Eltern leben getrennt und stehen finanziell unter Druck: Beide befinden sich in Privatinsolvenz, eine Hausratversicherung gibt es nicht.

Nach Feuer in Groß Borstel: Felix braucht Kleidung, einen Schreibtisch und ein Bett

Vater Sven und seine Freundin Manuel bitten um Unterstützung für Felix: Für den Alltag brauche Felix neue Kleidung, einen Schreibtisch, ein Bett und eine Matratze, ein paar Schulsachen und einen Rucksack, schreibt die Freundin des Vaters auf der Plattform „GoFundMe”.

Innerhalb von zwei Tagen sind bereits 47 Spenden im Wert von 1260 Euro für Felix zusammengekommen. Das Spendenziel liegt bei 2600 Euro – etwa die Hälfte ist bereits zusammengekommen. Felix’ Vater bedankt sich mit einer Nachricht auf der Plattform für die Großzügigkeit: „Ich bin gerührt über die bisherige Hilfe”. (mp)