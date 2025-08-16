Feuer zerstört Haus bei Hamburg – schwierige Löscharbeiten

Ein Feuer hat am Samstagnachmittag in Drestedt im Landkreis Harburg ein Einfamilienhaus nahezu vollständig zerstört. Die Löscharbeiten waren schwierig.

Laut Feuerwehr brach der Brand gegen 13.45 Uhr auf einem Balkon über einer Doppelgarage aus. Weil dabei zusätzlich Gas aus einer Gasflasche entwich, breiteten sich die Flammen rasch auf den Dachstuhl aus.

Feuer in Drestedt: Einfamilienhaus fast vollständig zerstört

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich das Feuer auf die Dachkonstruktion ausbreitete. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um alle Glutnester im Dachbereich erreichen zu können.

Den mehr als 120 Einsatzkräften aus acht Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein baulich verbundenes Nachbargebäude zu verhindern.

Besondere Aufmerksamkeit galt auch einem nahegelegenen Reetdachhaus, das die Retter mit einem Wasserwerfer kühlten. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt und werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Nach ersten Schätzungen ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.