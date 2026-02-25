Feuer in Wohnung – Mann springt mit Verbrennungen vom Balkon

Um sich vor den Flammen zu retten, ist ein Mann in Wandsbek vom Balkon gesprungen. In der Wohnung war am Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen.

Das Feuer brach im ersten Stock einer Wohnung in der Lydiastraße in Wandsbek aus. Ein Mann zog sich bei dem Brand Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu, wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte. Um sich vor den Flammen zu retten, sprang er vom Balkon, so der Sprecher weiter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hamburg: Rund 50 Einsatzkräfte löschen Brand

Die Feuerwehr wurde gegen 10.40 Uhr per Notruf über den Brand informiert. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Wohnung stand komplett in Flammen.

Die Polizei Hamburg meldete zuerst eine mögliche Explosion. Die Feuerwehr konnte am Einsatzort aber keine Erkenntnisse dazu erlangen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tausende neue Wohnungen in Altona: Aber wer wird sich die überhaupt leisten können?

Gegen 11.20 Uhr war das Feuer wieder gelöscht. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. (nf)