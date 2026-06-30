Hamburg
Feuer in Farmsen: Doppelhaushäfte brennt – zwei Verletzte
In einem leerstehenden Haus in Farmsen-Berne hat es gebrannt. Der Ort ist ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen.
Bei einem Feuer in Farmsen-Berne ist am Montagnachmittag das Obergeschoss eines Doppelhauses ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz. Zwei Retter wurden verletzt.
Anwohner hatten am späten Nachmittag gegen 17 Uhr die Feuerwehr alarmiert, als sie eine starke Rauchentwicklung in dem Doppelhaus an der August-Krogmann-Straße bemerkten.
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Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen bei Ankunft der Rettungskräfte bereits die Flammen aus dem Dach. Den Einsatzkräften sei es schnell gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Da es sich um ein leerstehendes Gebäude handelte, seien keine
Personen angetroffen oder verletzt worden.
Allerdings erlitten während des Einsatzes zwei Feuerwehrleute Verletzungen. Sie mussten durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Kliniken gebracht werden.
Wie die Polizei bestätigte, dient das Gebäude immer wieder als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Ob dies im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist bislang unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mp)
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