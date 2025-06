Brand in Hamburger Dönerimbiss: Feuerwehr mit Dutzenden Kräften vor Ort

Einsatz in Eidelstedt: Am Samstagmorgen ist in einem Dönerimbiss ein Feuer ausgebrochen. Um den Brand zu löschen, öffnete die Feuerwehr Teile des Dachs.

Um kurz nach 8 Uhr wurde die Feuerwehr in die Lohkampstraße gerufen: Dort war in einem Dönerimbiss ein Feuer ausgebrochen. Laut Berichten vor Ort griff das Feuer über die Abluftanlage auch auf das Dach des Gebäudes über.

Rauch zog in Dach des Gebäudes

Ein Feuerwehr-Sprecher bestätigte, dass Teile des Dachs geöffnet werden mussten, um mögliche Glutnester zu löschen. Dabei waren etwa 26 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Anderthalb Stunden später war das Feuer gelöscht und der Einsatz beendet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. (mwi)