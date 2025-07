Fruity Green, Smokey Purple, Pepper Red, Oriental Orange und Chocolate Brown. Was erstmal nach kreativen Farbnamen klingt, sind die Namen der Chili-Saucen von „Olfs Spize Foods“. Oliver Kiurina, genannt Olf, verkauft seit 2022 scharfe Saucen von Hamburg aus nach ganz Europa. Den Weltmeistertitel haben seine Saucen schon, jetzt will er so richtig durchstarten.