Festivalsaison 2026: Diese Events in und um Hamburg sollten Sie nicht verpassen

Die Festivalsaison im Norden rückt näher! In wenigen Monaten fluten wieder tausende Techno-, Rock und Pop-Fans die Festivalgelände in Cuxhaven, Scheeßel oder Wacken. Musik dröhnt von den Bühnen, Menschen hüpfen und tanzen, bunte Lichter flackern – diese Events versprechen volles Festivalfeeling.

Im niedersächsischen Scheeßel – südlich der Elbe – findet vom 19. bis 21. Juni eines der ersten Festivals der Saison statt: das „Hurricane-Festival”. Die Indie-Rock-Band Kraftklub, die Indie-Pop-Band Provinz und das US-amerikanische Duo Twenty One Pilots stehen auf den Bühnen. Tickets für alle drei Tage kosten 219 Euro, der Campingpass für fünf Tage Zugang zum Gelände liegt bei 59 Euro.

Das „Airbeat One” läuft vom 8. bis 12. Juli. Der Veranstaltungsort: Ein Flugplatz in Neustadt-Glewe zwischen Berlin und Hamburg. Auf dem EDM-Festival tummeln sich jedes Jahr Fans elektronischer Musik – in diesem Jahr, um zu den Beats von Künstlern wie Scooter oder den Techno-Künstlerinnen Amelie Lens und Charlotte de Witte zu tanzen. Ein reguläres Tagesticket kostet je nach Tag 89,99 Euro oder 112,99 Euro. Der Preis für das 3-Tages-Full-Weekend-Ticket inklusive Main-Camping liegt bei 179,99 Euro.

Vom 16. bis 19. Juli verwandelt sich der Flughafen Cuxhaven/Nordholz zum Festivalgelände. Auf den Bühnen des Deichbrand-Festivals performen unter anderem Indie-Sänger Zartmann, die Band 01099 und Rapper Sido. Wer das volle Festival-Erlebnis mit Camping genießen möchte, zahlt aktuell 219 Euro. Wer sein Zelt schon einen Tag vor dem offiziellen Start aufschlagen möchte, muss 20 Euro extra zahlen. Ohne Camping kosten der Besuch aller Festivaltage 179 Euro.

Von Metal bis Indie und Pop: Norddeutsche Festivals im Juni und Juli

Ein Pflichttermin für Metal-Fans ist das „Wacken Open Air”. Das Festival findet in diesem Jahr vom 29. Juli bis 1. August in der Nähe von Itzehoe in Schleswig-Holstein statt. Schon bestätigt sind Metal-Bands und Rock-Sänger wie Judas Priest, Def Leppard, Powerwolf, In Flames, Arch Enemy und Airbourne. Wer das volle Festivalerlebnis möchte, zahlt aktuell 351 Euro – inklusive Camping vom 26. Juli bis 2. August.

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Sport, Handarbeit und Musik? Das ist auf dem „About You Pangea Festival” möglich. Das Festival findet vom 6. bis 9. August auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Pütnitz an der See in Mecklenburg-Vorpommern statt. Indie-Bands wie Giant Rooks, House-Künstler Bunt und Rapperin Ikkimel gehören musikalische Highlights. Der 4-Tage-Pass kostet aktuell 131 Euro ohne Camping, das Upgrade für das Zeltgelände liegt bei 69 Euro. Sportfans können sich auf dem Festivalgelände in Beachvolleyball, Windsurfen und Basketball ausprobieren. Wer es ruhiger mag, kann an Handarbeits-, Meditations- oder Instrumentenbau-Workshops teilnehmen.

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Nur wenige Minuten vom Hamburger Hauptbahnhof hat das „MS Dockville” seine Heimat. Das Festival findet dieses Jahr am 14. und 15. August in Wilhelmsburg statt. Zu den Main-Acts gehören Indie-Sänger Berq, die deutsche Band Von Wegen Lisbeth und der britische Singer-Songwriter Tom Odell. Ein Wochenendticket kostet 129 Euro, für Camping zahlen Besucher 50 Euro extra. Abseits der Musik wartet das Festival mit über 150 Programmpunkten – von Kunst und Lesungen bis hin zu Workshops und kreativen Erlebnissen

„Reeperbahn Festival” – im September in Hamburg

Direkt auf der Reeperbahn verwandeln sich vom 16. bis 19. September die Straßen, Clubs und Bühnen in ein großes Festivalgelände. Wer früh plant, kann bis zum 30. Juni 2026 Tickets zu günstigen Preisen ergattern: Tickets für einen Tag gibt es dann ab 59 Euro, Mehrtagestickets ab 129 Euro. Festivalbesucher unter 30 sparen beim Ticketkauf sogar bis zu 30 Prozent.

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Zum Line-up gehören die dänische Indie-Rock-Sängerin A Mess, die Indie-Band 1000 Rabbits und die Rock-Punk-Band Agatha is Dead! Sie geben einen Vorgeschmack auf das vielseitige Programm. Das „Reeperbahn Festival” verbindet Musik, Kunst und Networking.