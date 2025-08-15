Von Billstedt bis Finkenwerder, von der trubeligen City bis zur Insel Wilhelmsburg: Der Bezirk Hamburg-Mitte ist so vielfältig wie kein anderer. So abwechslungsreich wie diese Stadtteile sind auch die Ferienaktivitäten, die hier möglich sind. In Hamburg-Mitte können Sie baden, schlemmen, sich auspowern, auf und am Wasser sitzen – eine Fernreise ist hier völlig überflüssig.





