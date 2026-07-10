Ferienbeginn! Wo Autofahrer sich auf Stau einstellen müssen

Ferienbeginn, Wochenende und Sonne: Rund um Hamburg sorgen volle Straßen für Staus auf der A1, A7 und A255. Worauf sich Reisende einstellen müssen.

Auf der A7 staute sich der Verkehr am Freitag teilweise in Richtung Süden. picture alliance/dpa | Bodo Marks

Rund um Hamburg kommt es derzeit vermehrt zu Staus. Nach Einschätzungen der Verkehrsleitzentrale ist das Verkehrsaufkommen größer als sonst, wie ein Sprecher sagte. Der Ferienbeginn, das Wochenende und das gute Wetter könnten Ursache für die Staus sein. Es gebe viel Reiseverkehr, auf den Kameras seien viele Wohnmobile zu sehen.

Auf der A1 Richtung Norden staut es sich ab Maschen bis zum Dreieck Norderelbe auf sechs Kilometern. Auch in der Gegenrichtung staue es sich ab dem Kreuz Hamburg-Ost auf einer Länge von zwölf Kilometern.

Staus auf der A7 und der A255

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Auf der A7 staut es sich ab Schnelsen bis zum Elbtunnel auf zehn Kilometern. In der Gegenrichtung staut es sich ab Heimfeld auf acht Kilometern. Vor den Elbbrücken auf der A255 gebe es auch einen kleineren Stau.

Die Verkehrsleitzentrale geht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen im Laufe des Nachmittags immer weniger wird, sofern es zu keinen Verkehrsunfällen kommt. (dpa/mp)