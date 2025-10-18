Ferienbeginn! Hier brauchen Autofahrer aktuell viel Geduld

In den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Herbstferien. Vergleichbare Staus wie im Sommer erwartet der ADAC nicht. Am Samstagmittag kommt es dennoch vereinzelt zu langen Wartezeiten, vor allem auf der Autobahn 7. Auf der Strecke von Hamburg Richtung Flensburg müssen Autofahrer bei Stau und stockendem Verkehr zwischen den Anschlussstellen Bordesholm und Grenzübergang Ellund mindestens eine Stunde mehr einrechnen.

Auch von Flensburg in Richtung Hamburg kommt es zu Verzögerungen. Zwischen Bordesholm und Neumünster-Süd hat sich ein acht Kilometer langer Stau gebildet, der zu einem Zeitverlust von mindestens einer Stunde führt. In beiden Richtungen kommen zwischenzeitlich auch kleinere Staus auf.

Hier ist es am Samstagnachmittag eng

Weiter gibt es auf dem Abschnitt von Hannover Richtung Flensburg zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Othmarschen einen sieben Kilometer langen Stau mit mindestens 28 Minuten Zeitverlust.

Voll ist es auch auf den Autobahnen 1 und 210. Der Verkehrsleitzentrale zufolge habe es aber glücklicherweise keine Unfälle gegeben – Ursache sei das hohe Verkehrsaufkommen. Die Hamburger Herbstferien beginnen am 20. Oktober und enden am 31.

Auf der A1 kommt es vor allem von Lübeck in Richtung Bremen zwischen Kreuz Hamburg-Ost und Anschlussstelle Hamburg-Stillhorn bei 13 Kilometern Stau zu Verzögerungen. Autofahrer müssen rund eine Stunde mehr einrechnen. (prei/dpa)