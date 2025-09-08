Ferienbilanz am Flughafen Hamburg: Dieses Reiseziel war der große Gewinner

Volle Terminals, lange Schlangen – und jede Menge Urlaubsflieger: Rund 2,2 Millionen Passagiere sind in den Hamburger Sommerferien über den Flughafen der Hansestadt verreist. Besonders ein Ziel war dabei der unangefochtene Favorit.

Rund 2,2 Millionen Passagiere haben während der Hamburger Sommerferien den Flughafen der Hansestadt genutzt. Die Zahlen lägen auf dem Niveau des Vorjahres, sagte Flughafensprecherin Katja Bromm. Die Liste der beliebtesten Ferienziele führte demnach Mallorca an: 459 Urlaubsflieger hoben während der sechswöchigen Schulferien in Hamburg in Richtung der Balearen-Insel ab – durchschnittlich zehn pro Tag.

Höchste Auslastung am Flughafen Hamburg zu Beginn der Ferien

Die höchste Auslastung gab es laut Airport-Sprecherin mit über 55.000 Reisenden gleich zu Beginn der Sommerferien am 25. Juli. „In diesen Sommerferien war in unseren Terminals fast jeden Tag viel los – gerade in den ersten Wochen lief trotz der hohen Auslastung alles reibungslos“, sagte Bromm.

Mit dem Ende der Sommerferien sei aber noch längst nicht Schluss mit der Ferienfliegerei: „September und Oktober haben sich am Hamburger Flughafen zu ebenfalls starken Reisemonaten entwickelt – von Nebensaison kann keine Rede sein“, sagte sie. Die Terminals öffneten deshalb noch bis Ende Oktober schon um 3.15 Uhr. (dpa)