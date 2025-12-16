Ferien-Ansturm auf den Flughafen: An diesen Tagen wird es besonders voll

Die Weihnachtsferien in Hamburg beginnen dieses Jahr besonders früh – schon am Mittwoch ist der erste Tag. Entsprechend voll wird es in den kommenden Tagen am Flughafen: Der Hamburger Airport rechnet in den Weihnachtsferien mit mehr als 570.000 Passagieren. An zwei Tagen wird besonders viel los sein.

Besonders beliebte Ziele sind laut einer Flughafen-Sprecherin die Ganzjahres-Sonnenregionen wie die Kanaren, Ägypten oder Ziele am Arabischen Golf. Viele Reisende zieht es aber in die Skiregionen in Österreich, der Schweiz und Italien. Aber auch skandinavische Länder seien beliebt.

Flughafen in Hamburg: Besonders viele Gäste am Freitag und Sonntag

Die meisten an- und abreisenden Gäste werden den Flughafen diesen Freitag und Sonntag nutzen, wie es vom Flughafen heißt. Je Ferientag werden am Hamburg Airport bis zu 42.000 Reisende erwartet. Die Weihnachtsferien enden in Hamburg am 2. Januar.

Nach Bewertung der Betreibergesellschaft ist ein Vergleich der Gästezahlen zum Vorjahreszeitraum nicht sinnvoll, da die Ferien unterschiedlich lagen. Dadurch verschieben sich das Reiseverhalten und das Angebot, sagte eine Flughafen-Sprecherin. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 liegen die sogenannten Verkehrszahlen des Flughafens bislang bei rund 86 Prozent, wie der Airport mitteilte. (dpa/mp)