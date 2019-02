Felgen-Mafia in Hamburg: Jetzt wird es lebensgefährlich!

Altona -

Die Felgen-Mafia treibt in Hamburg ihr Unwesen! Dass es dabei nicht nur um einen finanziellen Schaden geht, sondern sehr schnell lebensgefährlich werden kann, zeigt ein aktueller Fall aus Altona.

Anfang der Woche steigt Maria (34, Name geändert) mit ihrer zweijährigen Tochter in ihren in die Jahre gekommenen Mercedes. Viel Wert ist der Wagen nicht mehr. Die großen Alufelgen scheinen dennoch Begehrlichkeiten geweckt zu haben – mit beinahe fatalen Folgen.

Auf den Elbbrücken fällt der Reifen fast ab

Mit dem richtigen Werkzeug ist ein Reifen in minutenschnelle abmontiert (Symbolbild). dpa Foto:

Erst ist es nur ein etwas komisches Gefühl beim Fahren: „Irgendwas stimmte nicht, fühlte sich merkwürdig an“, sagt Maria. Doch sie findet nicht raus, woran das liegt. Zudem hat die M-Klasse 250.000 Kilometer auf dem Buckel, da kann es schon mal ruckeln an der einen oder anderen Stellen. Am nächsten Tag das gleiche: „Und je länger ich fuhr, desto merkwürdiger fühlte sich der Wagen an“, erzählt Maria.

Auf den Elbbrücken, kurz vor der Autobahn, ruckelt und schlackert der Wagen plötzlich heftig. Maria hat das Gefühl, es würde gleich ein Rad abfallen. Die Mutter fährt so langsam wie möglich, hält an, schaut sich die Reifen genauer an – und sieht, dass an einem Rad zwei von fünf Schrauben fehlen, zwei komplett locker sind und bei einer der Kopf abgerissen ist!

„Haben Sie Feinde?“, fragt der Mechaniker

In der Werkstatt sagt der Mechaniker nur: „Noch ein paar Meter weiter, und ihnen wäre bei voller Fahrt das Rad abgeflogen!“

Einen Zufall schließt der Fachmann aus, fragt gar, ob das ein gezielter Anschlag gewesen sein könnte. Doch solche Feinde hat Maria nicht. Das wahrscheinlichste Szenario: Jemand hat über Nacht versucht, die Räder zu klauen. Zwei Schrauben hatten die Diebe entfernt, bei der dritten geschah ein Missgeschick, der Kopf brach ab. Die Diebe suchten das Weite, dass das Rad nur noch von zwei Schrauben gehalten wurde, war ihnen offenbar egal. Und diese Schrauben lösten sich dann bei der Fahrt immer weiter – bis das Rad quasi lose war.

„Das war lebensgefährlich“

„Das war lebensgefährlich“, sagt Maria. Und zwar nicht nur für sie und ihr Kind, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Denn ob in einer 30-Zone, auf einer Hauptverkehrsstraße oder gar auf der Autobahn: Wäre das Rad bei voller Fahrt abgefallen, hätte das schwerwiegendste Folgen für Fußgänger, Radfahrer, Motorradfahrer und andere Autofahrer haben können.



Maria jedenfalls achtet künftig genauer darauf, ob ihre Räder eine Schraube locker haben.