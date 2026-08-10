Fünf Männer rauben in der Großmannstraße einen Rucksack, die Polizei sucht Zeugen.

Brutaler Überfall in Rothenburgsort: Fünf Männer sollen am Samstagnachmittag ein Paar angegriffen und einen Rucksack geraubt haben. Einer der beiden wurde dabei mit Pfefferspray verletzt.

Der 53-Jährige und seine 57-jährige Begleiterin waren gegen 16 Uhr in einem Gewerbepark an der Großmannstraße unterwegs. Nach Angaben der Polizei wollten sie dort bei einem Autohändler nach einem Fahrzeug suchen.

Plötzlich traten zwei Männer an das Paar heran und entrissen der Frau den Rucksack. Als der 53-Jährige eingreifen wollte, sprühte ihm einer der Täter Pfefferspray ins Gesicht.

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Drei weitere Männer kommen mit Auto dazu

Gleichzeitig hielt ein Mietwagen neben dem Paar. Drei weitere Männer stiegen aus, einer von ihnen setzte ebenfalls Pfefferspray ein.

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Anschließend flüchteten zwei der Angreifer mit der Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die drei anderen Männer stiegen wieder in den Mietwagen und fuhren davon.

Der 53-Jährige erlitt leichte Augenverletzungen, musste aber nicht behandelt werden. Die 57-Jährige blieb unverletzt.

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Polizei sucht fünf Angreifer

Zwei der Täter konnten beschrieben werden. Einer soll etwa 1,84 Meter groß und schlank sein sowie kurze braune Haare und einen Bart haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Der zweite Mann soll etwa 1,80 Meter groß und kräftiger gebaut sein. Er trug ein weißes T-Shirt und ein Basecap. Hinweise nimmt die Polizei unter 040 4286-56789 entgegen. (mp)